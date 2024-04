Autonomie de 400Km, 22kW et charge rapide pour le Ford E-Transit !

Performance électrique améliorée

L'option d'autonomie étendue pour E-Transit illustre l'engagement de Ford Pro à proposer des flottes électriques à haute productivité dans toute l'Europe , a déclaré Hans Schep, directeur général de Ford Pro Europe. Permettre aux clients de conduire plus loin entre les recharges, leur proposer un large choix de versions de carrosserie et les accompagner avec l'écosystème connecté de Ford Pro, renforce notre rôle de partenaire de confiance offrant des solutions complètes pour les flottes.

Les solutions complètes de Ford Pro, comprenant l’installation de matériel de recharge, permettent d’exploiter ces capacités de façon optimale. Grâce au logiciel Ford Pro Telematics 4, les gestionnaires de flotte peuvent facilement suivre les caractéristiques de recharge et l'efficacité énergétique de leurs véhicules et peuvent définir des horaires de recharge pour profiter de tarifs moins chers, verrouiller les chargeurs pour empêcher toute utilisation non autorisée et préconditionner les batteries pour une autonomie maximale. Ford Pro Telematics permet également de superviser l’utilisation de l’ensemble d’un parc automobile pour tous les types de motorisations.

PTAC de 3 500 kg6

Connectivité 5G et SYNC9

• Un modem 5G de série pour une connectivité ultra-rapide

• Mise à jour logicielle sans fil pour plusieurs modules du véhicule

• Nouveau système d'intégration innovant via l'écran SYNC9

• Intelligence Artificielle Alexa intégrée Delivery Assist permettant de gagner jusqu'à 20 secondes par arrêt, soit plus d'une heure par jour.

Un nouveau minibus électrique

Il est dérivé du fourgon vitré E-Transit L3 d'un PTAC de 4 250 kg, transformé en Turquie par le spécialiste ISRI. Les clients peuvent choisir un siège passager avant simple ou double, une configuration arrière à 9 ou 12 places et des toit à hauteurs standard ou surélevé. La climatisation et un marchepied latéral électrique sont de série.

Avec son antenne Ford Pro Convertor qui emploie 200 personnes, Ford Pro Véhicules spéciaux étudie également des transformations plus spécialisées du fourgon E-Transit, telles que le transport accessible aux fauteuils roulants.

. Autonomie en hausse, charge rapide... devient-il enfin incontournable pour les professionnels ?Grâce à un pack de, soit un gain de 28% par rapport à la génération précédente, qui était un peu juste sur autoroute.On peut ainsi, ce qui devient enfin acceptable. A noter l'arrivée d'une pompe à chaleur à injection de vapeur de série, de quoi optimiser la vitesse de charge : 10 minutes suffisent pour regagner 116 km d’autonomie etgrâce à une puissance qui passe de 115 à 180 kW !Autre nouveauté intéressante, la charge AC (courant continu) passe de. Pour un usage urbain ou péri-urbain, c'est très pratique : une pause déjeuner permet de regagner un bon tiers de la batterie., des simples et doubles cabines avec une charge utile pouvant atteindre 1 460 kg pour les fourgons et 1 814 kg pour les variantes à châssis-cabine.pour les modèles avec un PTAC de 3 500 kg, ce qui est vraiment pas mal pour un utilitaire électrique léger. Ford propose même du V2L, et dans l’habitacle, le système Pro Power Onboard permet deLe Ford E-Transit n'oublie pas les amoureux de technologies avec notamment:a été conçue pour aider des utilisateurs tels que les taxis, les écoles et les collectivités à électrifier leurs flottes et s’adapter au renforcement des réglementations et à la création de plus de 350 ZFE en Europe.Disponible dans les concessions Ford,, et d’une batterie à autonomie standard pour la configuration arrière 12 places.