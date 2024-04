Smol : la moto française et 100% électrique de J2R Dynamics !

Smol de J2R Dynamics

Le rêve d'un enfant, avec le recul d'un adulte, le tout agrémenté de valeurs acquises au fil de mes expériences, dont le respect de l'environnement, la conscience de l'impact de la consommation et la mise en valeur des savoir-faire locaux. J2R Dynamics a pour mission de réinventer la mobilité urbaine pour un avenir plus propre et plus durable.

Un projet enthousiasmant

La question de l’efficacité énergétique est au cœur de la conception du premier motocycle de la marque française, pour tirer le meilleur parti de chaque Kwh chargé. Le choix d'un moteur dans la roue s’est imposé pour limiter toute déperdition d'énergie et la batterie NMC sera assemblée en France et éco-conçue pour permettre une recyclabilité facile et rentable.



Le motocycle Smol offre une expérience taillée pour l'urbain et le péri-urbain, avec la capacité d'embarquer deux batteries de 4kWh pour les longs trajets, ou une seule pour les courses de moins de 90km, le tout sans réduire les performances dans un cas ou dans l'autre. L'amovibilité de ces batteries lève un certain nombre de contraintes liées à la recharge, puisque celle-ci se fait sur secteur.



Le nouveau visage de la Mobilité Douce

Smol incarne à merveille l'idée de mettre le design au service du rationnel. Conçue avec un engagement absolu envers le bon sens, chaque aspect de Smol a été minutieusement pensé pour faire mieux avec moins en tirant le meilleur parti de chaque brique technologique embarquée.



Pour chaque étape de la conception de Smol, la traçabilité et le sourcing des matériaux ont été une priorité. Sourcer les matériaux en Europe a été un défi de taille, mais cette démarche permet d’améliorer drastiquement la réparabilité et la remplaçabilité des pièces de la Smol.

Afin que sa création réponde au mieux à ses besoins et envies,, ill y a deux ans de cela. Dans ce projet, Jean a été épaulé par son père, ingénieur ayant notamment travaillé dans le monde de la F1. Selon Jean Madaule, J2R Dynamics et la moto Smol représentent :J2R Dynamics est ainsi. La moto embarque un moteur de 8kW et 2 batteries de 4kWh permettant une autonomie dépassant les 150km, le tout pour un tarif estimé à environ 9 450 euros.