La nouvelle Formule E accélère plus vite qu'une F1 !

Nouvelle Formule E Gen3 Evo

Entre 1 et 3 secondes de mieux au tour

Cette nouvelle monoplace Gen3 Evo a été conçue pour intensifier l’excitation autour de nos courses, captivant tant nos pilotes que nos fans à travers le monde avec des capacités et des performances véritablement supérieures.

La FIA a profité du Grand Prix de Monaco pour dévoiler la prochaine évolution de la monoplace utilisée en Formule E.. La vitesse de pointe atteint quant à elle les 320 km/h. Pour évaluer le chemin parcouru en 10 ans, les monoplaces électriques de la première saison en 2014 effectuaient le 0 à 100km/h en environ 3 secondes et ne dépassaient pas les 225km/h.Selon la fédérationLes changements apportés à cette évolution de mi-génération (la Gen4 ne devrait pas arriver avant 2027) sont tout de même nombreuses et profondes. Cette Evo Gen3 peut enfin mettre à profit le moteur avant pour l'accélération, alors que la génération actuelle ne peut s'en servir que pour le freinage et la régénération (qui reste à 600kW). Cette modification signifie que, une technologie assez rarement utilisée sur des monoplaces (mais pas inédite). Selon Jeff Dodds, chapeautant le championnat de Formule E :Ces performances supplémentaires s'accompagnent d'une partie avant à l'aérodynamique revu et de pneus Hankook iON offrant 5 à 10% de grip supplémentaire. Si les prochaines monoplaces vont offrir des performances impressionnantes, au point d'accélérer plus vite que les F1 (tout du moins de 0 à 100km/h),hurlant à 15 000 tr/min.Notons que le championnat du monde de F1 a connu, qui en est à sa 6ème saison sur Netflix et qui fait un énorme carton, notamment aux US, auprès d'un public qui ne s'intéressait auparavant pas forcément à la discipline.