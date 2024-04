Voici la Mini Aceman : toutes les infos sur le petit SUV citadin 100% électrique !

Mini Aceman : entre la Cooper et le Countryman

• Mini Cooper éléctrique 3 portes : 385,8 x 196,7 x 146 cm

• Mini Aceman 5 portes : 407,9 x 199,1 x 151,4 cm

• Mini Countryman : 444,5 x 206,9 x 163,5 cm

Un intérieur moderne et personnalisable

Expérience Modes

Moteur, autonomie et recharge

Aceman E



• Puissance : 135kW/184ch

• Couple : 290Nm

• Batterie : 42,5kWh

• Autonomie : 310km WLTP

• 0 à 100km/h : 7,9s

• Vitesse de pointe : 160km/h



Aceman SE



• Puissance : 160kW/218ch

• Couple : 330Nm

• Batterie : 54,2kWh

• Autonomie : 407km WLTP

• 0 à 100km/h : 7,1s

• Vitesse de pointe : 170km/h

Construite en Chine, puis en Europe en 2026

Mini Cooper, Aceman et Countryman

Retrouvez notre essai en vidéo de la Mini Countryman

Alors que les nouvelles Mini Cooper et Countryman seront également proposées avec des moteurs thermiques,. Avec un format nettement plus compact que celui du nouveau Countryman (dont vous pouvez retrouver notre essai complet ), Mini tente peut-être de retrouver le succès commercial du modèle Countryman précédent et attirer les clients qui trouvent le nouveau SUV de la marque trop cher et imposant.VoiciMini niveau dimensions (longueur x largeur avec rétros x hauteur) :, le tout en proposant 5 places, un coffre de 300 litres (1 005 litres au maximum en rabattant les sièges arrière en configuration 60/40) , contre 210/800 litres pour la Cooper et 460/1450 litres pour la Countryman.Au niveau du style et comme sur le Countryman,(ce que je trouve dommage, mais cela reste bien entendu un avis personnel), mais la patte stylistique de la marque se retrouve tout de même au premier coup d'œil.A l'intérieur, on retrouve également le nouveau style de la marque avec(huit ambiances sont proposées via les). Des projecteurs affichent ainsi des motifs sur le tissu la planche de bord afin de faire varier l'ambiance et de l'accorder à votre style et vos envies., tout comme le récent système OS 9 qui s'appuie sur Android et l'efficace planificateur d'itinéraire de BMW. En option et selon la finition choisie, il sera possible de profiter de l'affichage tête haute en réalité augmentée, ou encore de CarKey (une fonctionnalité bienvenue disponibles sur plusieurs BMW et plus que rare chez les autres constructeurs ).Au lancement,reprenant les caractéristiques des Mini Cooper E et SE :Comme vous avez pu le remarquer, ce qui pourra toutefois ne pas être trop handicapant sur un petit SUV citadin. Mini ne se rattrape pas sur la puissance de charge qui se cantonne à. Le constructeur évoque une recharge de 10 à 80% en 28 minutes pour l'Aceman E et 31 minutes pour la SE dans les meilleurs conditions.Comme la Mini Cooper électrique,. Toutefois, Mini compte produire cette Aceman au Royaume-Uni lorsque sa nouvelle usine d'Oxford sera opérationnelle, probablement pas avant 2026.. Niveau tarifs, l'Aceman E débutera à 36 000 euros et la version SE à 40 000 euros, soit environ 2 000 euros de plus que la Mini Cooper à finition équivalente. Reste à savoir comment se débrouillera ce nouveau modèle face à la concurrence qui s'étoffe dans le registre des citadines et des petits SUV, comme les Renault 5 E-Tech Citroën ë-C3 , DS3 E-Tense, Fiat 600e Smart #3 , ou encore la Volvo EX30 et pourquoi pas la future Tesla Model 2