Nouveau Scenic électrique : enfin une autonomie correcte sur une voiture française !

Nouveau Scenic électrique

• 170 et 220 ch (traction)

• Couples de 280 et 300 Nm

• Batterie 60 kWh et 87 kWh

• Autonomie de 420Km et 610 km WLTP

5 places et un grand coffre

Un air de Peugeot

Mieux encore,, de quoi satisfaire une clientèle plus familiale, là où la Megane E-Tech (voir notre test) était souvent jugée un peu juste pour partir en vacances.Il faut dire queest plutôt flatteuse :Enfin une véritable autonomie sur une voiture française !Il faut dire que les constructeurs hexagonaux s'entêtaient à intégrer des batteries ridicules dans leurs véhicules, sans pour autant proposer de la charge très rapide.Au niveau de la recharge, justement, ce n'est toujours pas le Pérou. Renault annonce 130 kW avec la batterie 60 kWh, et 150 kW avec la batterie 87 kWh pour la-contre 18 minutes sur une Kia EV6, une Porsche Taycan ou une Hyundai Ioniq 5/6. La courbe semble donc toujours assez médiocre sur la fin..., d'autant que la surcouche Renault est nettement mieux pensée que ce que fait Volvo ou polestar pour l'instant. Cela permet d'avoir à la fois un excellent planificateur d'itinéraire, mais surtout un système réactif et moderne, avec quantité d'applications et de mises à jour à venir.. Si l'accoudoir renferme des ports USB et un chargeut sans-fil (c'est bien vu), beaucoup auraient préféré 3 vrais sièges...Autre point fort par rapport à la Megane,de charge accessibles facilement ! Autre souci, comme la Megane, le seuil de chargement est assez haut et creusé dans le bas de caisse.Reste queUne sorte de mixe entre la Megane et la marque au Lion, avec ces feux très incisifs qui surmontent une calandre pleine mais très travaillée., l'empattement a gagné 10 centimètres, ce qui permet d'offrir un espace à bord plus généreux. Le plancher est totalement plat et la sensation d'espace est renforcée par-qu'est-ce qu'on aurait aimé cela chez Tesla ! Il est même possible de n'opacifier que la moitié grâce à une technologie développée par St Gobain.Dommage, il est assemble en France, moteur compris ! La version d'entrée de gamme (qui pourrait en bénéficier) semble encore un peu juste pour faire de l'ombre à un Tesla Model Y, qui offre une meilleure autonomie sur autoroute et une vitesse de charge supérieure -mais un gabarit plus imposant.