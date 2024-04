Mercedes Classe G et Range Rover 100% électrique : lourds, puissants et performants en off-road

Mercedes Class G : énorme batterie, petite autonomie

• Batterie NMC 116 kWh

• Autonomie 473 Km WLTP

• 30,4-27,7 kWh/100 km

• Charge DC 200 kW

• 10 à 80 % en 32 minutes.

• Charge AC 11 kW

• 432 kW (580 ch)

• 1 164 nm de couple

• 0 à 100 km/h en 4,7 secondes

Cette configuration permet d'obtenir un rapport de réduction tout-terrain qui équipe le véhicule électrique tout-terrain pour une utilisation sur des terrains difficiles. Elle garantit un couple maximal et une gestion souple de la température. Le réglage routier HIGH RANGE est également disponible, garantissant une autonomie maximale.

• Jusqu'à 100 % d'aptitude au nivellement sur les surfaces appropriées

• Garde au sol entre les essieux d'au moins 250 mm

• Profondeur de passage maximale de 850 mm pour l'eau et la boue

• Conduite stable sur des pentes latérales allant jusqu'à 35°.

• Angle d'approche de 32° et angle de départ de 30,7°.

• Angle d'ouverture de 20,3°

• Blocages de différentiel virtuels

Le véhicule effectue jusqu'à deux virages complets dans la direction souhaitée sur des surfaces non pavées ou

meubles. Cela n'est pas seulement spectaculaire, mais peut également s'avérer utile en conduite tout-terrain, par exemple lorsqu'un obstacle devant le véhicule empêche de continuer à avancer. Les quatre roues à entraînement indépendant peuvent faire pivoter le véhicule vers la gauche ou la droite, selon les besoins.

capot transparent

Le Range Rover électrique dans Grand Nord

Les tests réalisés sur les lacs gelés de Suède ont démontré que le nouveau système de propulsion entièrement électrique, conçu par Range Rover, permettra au Range Rover, déjà réputé pour ses performances sur les surfaces à très faible adhérence, d’établir de nouveaux standards en la matière. De quoi assurer que les capacités du Range Rover sur tous les terrains, par tous les temps et quelle que soit l’adhérence, demeurent inégalées.

Un Range Rover à motorisation électrique, cela représente tout le luxe, le raffinement et les performances habituels du Range Rover, complété d’une propulsion entièrement électrique presque silencieuse, pour des trajets faciles et sans effort. Pour être sûrs de ne rien laisser au hasard, nous poursuivons notre programme de tests physiques et de développement, tous conçus pour pousser le Range Rover Electric à l’extrême afin de garantir que ses capacités demeurent inégalées lorsqu’il vous parviendra.

Contrairement à Land Rover, qui expérimente encore ses premiers prototypes dans le Grand Nord, le groupe allemand eston connait d'ailleurs toutes les spécifications détaillées.Les spécifications du modèles sont effectivement assez impressionnantes, sauf peut-être l'autonomie :, et encore, cela va dépendre du temps, de la température et de la vitesse. A noter que, aux infiltrations et aux torsions inhérentes à la conduite off-road, avec un revêtement spécial à base de carbone pour le sous-bassement (26 millimètres d'épaisseur, il pèse 57,6 kilogrammes !)est très étrange, Mercedes le proposant sur le reste de sa gamme., avec :, de leur boîte de vitesses et d'un double inverseur dans un boîtier commun.Enfin,, avec des caractéristiques exemplaires :Pour ce faire,. Pour démarrer la fonction, le véhicule doit être à l'arrêt sur une surface plane, les portes fermées, les roues avant en position droite et la pédale de frein enfoncée.Evidemment, on retrouve ici, écran spécifique pour le off-road avec....Les prototypes du Range Rover Electric sont en ce moment soumis à des essais dans le cercle polaire arctique aux températures extrêmes,Le constructeur semble assez satisfait du contrôle de traction porté à l'électrique, avec même uneau lieu de 100 millisecondes jusque-là.déclare Thomas Mueller, Executive Director, Product Engineering.... On ne connait pas grand chose de ce modèle pour l'instant, sans parler du tarif, qui s'annoncent déjà salés !