Porsche Macan électrique : Android, batterie éjectable, off-road, et 500Km d'autonomie

Porsche Macan EV : les specs !

• Moteur 495 kW (673 ch)

• 1 000 Nm de couple

• Répartition des masses 48 %/52 %

• Batterie de 100 kWh (570 kg)

• Avec réchauffage en céramique 6 kW

• Autonomie ~500Km (homologation en cours)

• Charge rapide 270 kW (800V)

• 10 %-80 % en 22 minutes

• Chargeur 22kW (AC) en option

En effet,, ni à filmer l'intérieur, en grande partie camouflé. Mais on connait quand-même les principales caractéristiques de la voiture.Voici donc les. Toutefois, avec un tel poids, le Macan pourrait tout de même être en léger retrait de la berline., là aussi, c'est du costaud :La plateforme PPE, présentée ici et dérivée de celle la Taycan, sera. Cela donne un avant-gout de la version Audi... Détail amusant, le pack de batterie pourra êtreen cas d'accident, via des dispositifs pyrotechniques (!).Chose rare,(celles qu'on se démène à vous créer à chaque essai) démontrant une nouvelle fois les capacités de charge de la plateforme 800V. On ne sait pas qui sont lescités ci-dessous, mais l'on imagine qu'il y a certainement Tesla et peut-être même quelques coréens dans le lot.est vraiment un très bon score, cela donnerait une charge de 15/17mn avec un pack de 80 kWh, comme sur une Model 3 Long Range (qui demande le double).A noter que(!), ce coffre à l'avant bien pratique pour y ranger ses câbles et quelques sacs. C'est d'autant plus étonnant que même la Taycan propose cet espace de rangement supplémentaire.C'est d'autant plus étonnant qu'il s'agit de la première Porsche fonctionnant sous Android, mais l'on n'en saura pas beaucoup plus car Porsche n'a pas vraiment donné de détail sur son système. A noter qu'un second écran est disponible pour le passager, avec du streaming (Netflix ?) -c'était déjà le cas sur la Taycan, mais les contenus étaient quasiment absents.On sait juste que, car il gère la météo, la température et l'occupation des points de charge. Il est également possible de gérer le pré-conditionnement de la batterie, indispensable en hiver. Pas un mot sur un éventuel CarKey ou clef via bluetooth., avec réalité augmentée et disposant d'une taille nettement plus importante que sur les modèles actuels.(48 %/52 %), le Macan se débrouille vraiment bien hors des sentiers battus. Peu de chance toutefois que les propriétaires s'aventurent dans de tels terrains, mais sur la neige et en montagne, cela permet tout de même de ne pas rester bloqué.... On a récemment vu lors des innondations, des véhicules électriques s'en sortir de façon bien plus efficace que toutes les thermiques équivalentes.