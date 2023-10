Porsche signe finalement avec Google, en pleine débâcle chez Volkswagen

La débâcle de Volkswagen

Porsche signe avec Google

Google Automotive Services

nouveau CarPlay

Sur le haut-de-gamme, comme, et avec des délais raisonnable, d'où la décision de signer avec Google.Il faut dire que: manque d'efficience, autonomie médiocre face à Tesla, réseau de charge erratique et surtout, un système intégré qui fait peine à voir, entre bugs, lenteurs et ergonomie d'un autre âge., la branche censée développer un OS maison moderne -mais qui enchaine les échecs. Comble de la malchance, la nouvelle plateforme du Macan 100 % électrique et de l’Audi Q6 e-tron va également avoir du retard tout comme celle destinée aux véhicules plus populaires (SSP).Si l'on savait déjà que le prochain OS de Porsche tournerait sous Android, on ignorait queLe constructeur rejoint ainsi la liste formées par Honda, Renault, GM, Polestar, Volvo, ou encore Ford, qui ont donc renoncé à créer leur propre OS.Mais une question nous taraude :qui doit arriver d'ici la fin de l'année ? Porsche va-t-il prendre en charge les deux OS en parallèle ?Après avoir adopté le planificateur d'itinéraires d'Apple Maps , puis avoir présenté une application permettant de contrôler de nombreuses fonctions du véhicule depuis CarPlay, on aurait pu imaginer qu'il soit le premier à dégainer une compatibilité avec ce fameux CarPlay 2.0.... à moins que les deux OS puissent tourner en parallèle ?