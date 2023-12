Tesla supprime (presque) l'app Disney+ sous fond de rivalité Musk/Iger

Tesla supprime (presque) Disney+

L'app Disney+ n'a pas vraiment disparu

, mais pas seulement ! Elle peut aussi faire disparaitre le service Disney+ !Des clients de la marque ont en effet été surpris de voir que, ce set d'applications de streaming qui englobe aussi YouTube et Netflix.D'après Electrek,. Cette décision ferait suite à la décision de Disney (et de quelques autres, dont Apple) de supprimer la publicité sur X/Twitter, après un tweet controversé d'Elon Musk.Il y a quelques semaines,avec une franchise qui lui est propre. L'homme estimait en effet que plusieurs grandes entreprises s'étaient liguées contre lui pour tuer Twitter/X.surtout aux USA où Tesla possède une part de marché conséquente et où l'utilisation du programme n'est peut-être pas aussi anecdotique que chez nous dans les véhicules de la marque.D'après Tesla,. En clair, les clients réguliers n'auraient pas été impactés. Cette décision reste néanmoins étonnante : quel intérêt dele reste des clients, si un jour ils souhaitent prendre un abonnement ?Par ailleurs, il existe un moyenvia le navigateur et l'application sera alors proposée immédiatement dans la voiture.récemment rajoutée au système (Apple fait également partie des déserteurs publicitaires de Twitter), mais l'on imagine que le patron de Tesla ne se réserve aucune limite sur le sujet. Il est d'ailleurs probablement qu'Apple et Disney reviennent également sur Twitter une fois toute la polémique passée.