Une App pour mieux gérer les Smart #1 et #3 avec Hello # !

Hello # : une App pour les Smart #1 et #3

Davantage de fonctionnalités

Pour plus de contexte, mon mari Christian et moi travaillons sur ce projet depuis le début de l’année. Nous sommes tous les deux ingénieurs informatiques travaillant à Londres, pour ma part développeur iOS et Christian travaillant au quotidien avec des API.



Cette première version est le fruit de notre passion pour cette smart et l’envie de créer une app qui fait ce qu’on attend d’elle aujourd'hui, sans attendre (au vue de la réputation malheureuse de l’application officielle de la voiture, hello smart, qui n’a malheureusement pas progressé et stagne depuis sa sortie).



La toute premiere version personnelle a rendu l’expérience avec notre smart tellement plus pratique qu’on a pensé que d’autres voudraient l’utiliser aussi.



Derrière ce projet s’est façonné une réelle communauté avec plus de 200 testeurs et traducteurs volontaires et de nombreux échanges sur le forum smart EMOTION. Les utilisateurs enthousiastes viennent de tous les horizons - Allemagne, Royaume-Uni, France, Espagne, Italie…



Les premiers retours sur les divers groupes Facebook et forums sont excellents. Nous sommes ravis si Hello # (prononcée Hello Hashtag) peut améliorer l’expérience d’utilisation de cette voiture que nous adorons tant, et participer à redorer l’image de smart.



Le développement est loin d’être terminé, nous avons de nombreuses idées et sommes toujours ravis de recevoir les suggestions et retours des utilisateurs. Nous voyons ce projet comme étant collaboratif et basé sur notre passion commune autour de cette smart. Le début de cette aventure avec cette sortie s’annonce positif, et nous avons hâte de la suite.

Hello # Clement Gonzalvez Télécharger

