Tesla va désormais vous priver d'Autopilot pendant une semaine ! Et Joyeux Noël !

L'autopilot va vous punir plus sévèrement !

punit

Pour une sécurité et une responsabilité maximales, l'utilisation des fonctionnalités de l'Autopilot sera suspendue si une utilisation impropre est détectée. L'utilisation impropre correspond à une situation dans laquelle vous ou tout autre conducteur du véhicule avez reçu cinq « désengagements forcés de l'Autopilot ». Le désengagement correspond au moment où l'Autopilot se désactive pour le reste d'un trajet après que le conducteur ait reçu plusieurs alertes sonores et visuelles à cause d'un manque d'attention. Les désengagements sollicités par le conducteur ne sont pas comptabilisés en tant qu'utilisation impropre et sont attendus de la part du conducteur. Gardez tout le temps les mains sur le volant et conservez une attention permanente. L'utilisation de dispositifs portatifs pendant l'utilisation de l'Autopilot n'est pas autorisée. Les fonctionnalités de l'Autopilot ne peuvent être désactivées que par ce biais et seront indisponibles pendant environ une semaine.

Tesla déjà très en retard sur l'Autopilot

désengagements forcés

Joe

En effet, malgré quelques nouveautés intéressantes (comme la représentation 3D de son environnement de parking, les radars, Apple PodCast, la personnalisation du son du verrouillage, un planificateur amélioré... ),Pressé par les autorités US ces dernières semaines, le constructeur a rajouté une petite dose de châtiment pour les enfants qui n'ont vraiment pas été sages. En effet, Merci Xav's Tesla !)A quand la voiture qui vous immobilise sur une aire de repos s'il juge votre comportement inapproprié ?: la voiture est incapable de détecter votre présence, sauf à donner un peu de pression sur le manche de façon régulière., surtout en Autopilot, c'est malgré tout le seul moyen pour la voiture de savoir que vous êtes bien attentif. Désormais, que ce soit chez Volkswagen, Audi, BMW, Mercedes ou même Renault, tous offrent un volant capacitif -capable de détecter automatiquement vos mains sur le volant.Autre problématique,. Par exemple, si vous forcez la vitesse pour dépasser plus rapidement ou éviter un danger... Il nous est également arrivé plusieurs fois que. (On suppute que la caméra intérieure interprète mal certaines positions de conduite...)Enfin,Rappelons à juste titre que Tesla est le seul constructeur au monde à désactiver l'Autopilot dès que vous changez de voie, tout en envoyant une alerte sonore à chaque dépassement !