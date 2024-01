La nouvelle Porsche Taycan atomise la Tesla Model S Plaid sur le Nürburgring !

Porsche devant Tesla !

Vingt-six secondes, c'est une demi-éternité dans le sport automobile. Le temps au tour de Lars de 7:07,55 minutes sur la Nordschleife est sensationnel, plaçant le Taycan dans la même ligue que les hypercars électriques

Et ce qui est impressionnant, c'est que sur plusieurs tours, Lars a réalisé presque exactement le même temps.

J'ai poussé aussi fort que possible, mais c'était vraiment ce que je pouvais faire

Un chiffre qui illustre le bond de performance réalisé sur le parcours de 20,8 km dans la région allemande de l'Eifel.

Nos vidéos de la Taycan :

La prochaine version de la Porsche Taycan Turbo S (le modèle le plus rapide) vient en effet de, en Allemagne, avec le pilote essayeur Lars Kern au volant.Avecen 2022 et forcément, 18 secondes de mieux que la Model S Plaid d'Elon Musk., déclare Kevin Giek, responsable de la gamme.Par rapport à Tesla,", explique Kern qui a réalisé quasiment le même temps à chaque tour., afin de réaliser le meilleur temps possible. Pour des raisons de sécurité, la voiture d'essai était équipée de l'arceau de sécurité (qui ne sera pas de série), ainsi que de sièges baquets de course.Une vidéo embarquée du tour complet sera publiée mi-mars., dont le lancement est prévu courant 2024. Sachant que la Model S Plaid dépasse les 1000CV, on n'en attend pas moins de la version Turbo S de l'allemande -qui culmine pour le moment à 761CV.