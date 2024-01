Renault Scenic électrique : les tarifs enfin dévoilés en France !

Les tarifs du Scenic 100% électrique

Evolution et Techno

pack navigation

advanced driving assist

Le Scenic électrique en détails

• 170 et 220 ch (traction)

• Couples de 280 et 300 Nm

• Batterie 60 kWh et 87 kWh

• Autonomie de 420Km et 610 km WLTP

5 places et un grand coffre

Un air de Peugeot

(bonus inclus) et moins de 42 000€ pour la version Grande Autonomie. Le positionnement est intéressant, même s'il faudra encore rajouter quelques options pour rendre le véhicule vraiment complet.. L'autonomie est convenable (430 Km) mais un peu juste pour de longs trajets sur autoroute -comptez entre 200 et 250Km à 130 Km/h, à confirmer lors des essais.La version la plus intéressanteAvec un tel pack, vous pouvez espérer atteindre les 400Km sur autoroute, une première sur une française ! Le moteur passe aussi à 220CV, ce qui parait mieux adapté à ce gros bébé d'un peu moins de deux tonnes.Evolution est déjà plutôt bien dotée, avecet régulateur de vitesse adaptatif. En revanche, la charge AC reste à 7 kW et l'écran ne fait que 9", avec unvendu 1000€ en option !La finition Techno rajoute notamment, la commutation automatique des feux de route / croisement et le système multi-sense. La conduite-semi autonome fait partie du packfacturé 750€.Comparé à un Tesla Model Y, on perd un peu en puissance (275 chevaux sur l'entrée de gamme), maisC'est presque 10 000€ d'écart, sachant que l'autonomie WLTP du Scenic est même au dessus du Model Y (625 Km contre 533/565 pour Tesla).Evidemment,(absent chez Renault), un système multimédia complet dès l'entrée de gamme et la conduite à un pied, absente (a priori) du notre Scénic.Rappelonsplutôt flatteuse :Il faut dire que les constructeurs hexagonaux s'entêtaient à intégrer des batteries ridicules dans leurs véhicules, sans pour autant proposer de la charge très rapide.Au niveau de la recharge, justement, ce n'est toujours pas le Pérou. Renault annonce 130 kW avec la batterie 60 kWh, et 150 kW avec la batterie 87 kWh pour la-contre 18 minutes sur une Kia EV6, une Porsche Taycan ou une Hyundai Ioniq 5/6. La courbe semble donc toujours assez médiocre sur la fin..., d'autant que la surcouche Renault est nettement mieux pensée que ce que fait Volvo ou polestar pour l'instant. Cela permet d'avoir à la fois un excellent planificateur d'itinéraire, mais surtout un système réactif et moderne, avec quantité d'applications et de mises à jour à venir.. Si l'accoudoir renferme des ports USB et un chargeut sans-fil (c'est bien vu), beaucoup auraient préféré 3 vrais sièges...Autre point fort par rapport à la Megane,de charge accessibles facilement ! Autre souci, comme la Megane, le seuil de chargement est assez haut et creusé dans le bas de caisse.Reste queUne sorte de mixe entre la Megane et la marque au Lion, avec ces feux très incisifs qui surmontent une calandre pleine mais très travaillée., l'empattement a gagné 10 centimètres, ce qui permet d'offrir un espace à bord plus généreux. Le plancher est totalement plat et la sensation d'espace est renforcée par-qu'est-ce qu'on aurait aimé cela chez Tesla ! Il est même possible de n'opacifier que la moitié grâce à une technologie développée par St Gobain.