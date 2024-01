VE : Adieu Zoé, carton du Model Y, Ford Explorer, bornes, Jeep Wagoneer et Mustang Mach-E

de masse

Tesla Model Y champion européen !

Ford Explorer : pas avant l'été ?

Les bornes de recharge progressent en France

Ford Mustang Mach-E GT "Bronze"

Bronze Appearance Package

Mach-E 4X

Eruption

Jeep Wagoneer S

Pour la petite histoire, c'est aussi, sous la neige et sans grande expérience en 2019/2020.Mieux encore, la voiture passe devant les thermiques, 208, Golf et Dacia comprises !Il a gagné son duel face à une Dacia. En tout, Elon Musk aurait écoulé 254 822 exemplaires sur le Vieux Continent l'an dernier, une sacrée performance., le F-150 Lightning a vu sa production à nouveau diminuer, la Mustang Mach-E ne se vend pas bien (elle est beaucoup trop chère) et le partenariat avec Volkswagen pour l'Explorer prend du retard.D'après plusieurs journaux allemands,En clair, les voitures ne seront pas disponibles avant l'été au mieux, voire plutôt en fin d'année. En attendant, un prototype tente de faire le tour du monde avec une pseudo-aventurière .... pour suivre ses aventures, on n'y apprend pas grand chose sur la voiture, mais c'est sans doute l'époque qui veut ça.D'après l'AVERE, le réseau progresse aussi beaucoup !. Autre chiffre intéressant, il y a désormais un point de charge pour 8,6 voitures, ce qui commence à devenir acceptable. Si l'on veut atteindre les 50 millions de modèles électrifiés d'ici 10 ans, il faudra toutefois conserver le rythme ! Aujourd'hui, le plus gros problème concerneD'après le constructeur, un petit boost serait proposé sur la voiture avec un 0 à 100 plus rapide, mais pas de détails techniques supplémentaires.Avec ses faux-airs de Mustang Bullitt, cette déclinaisonpropose de nouvelles jantes bronze de 20″, de nouveaux badgeset 3 nouvelles couleurs Shadow Black, Star White Metallic Tri-Coast, et ce fameux vertL'autonomie serait d'environ 600Km, avec un gros pack de batteries (sans doute autour de 100 kWh). La sortie est prévue aux USA pour l'automne, et l'on pourrait même voir arriver ce gros bébé en Europe dans la foulée.