Rivian R2 : autonomie, prix et date de sortie pour l'Europe ! (+ R3 et R3X !)

européenne

One More Thing

Rivian R2 : un SUV taillé pour l'Europe !

Autonomie et spécifications

• Autonomie de 550 Km (estimés)

• 5 sièges

• 0 à 100Km/h en 3,2s !

• Recharge 10 à 80% en 30mn

• Prix : environ 45 000$ HT

• Date de sortie : 2026 (2027 en Europe)

Grand coffre, frunk et plein d'astuces !

Ecran moderne, sans CarPlay

One More Thing : Rivian R3 et R3X !

L'avis de Mac4Ever

Mieux,, en dévoilant les R3 et R3X !En quelques années,pour ces appareils qui sont de véritables franchiseurs, avec de vrais capacités off-road.comme extérieures. Il est en revanche aussi compact qu'un Model Y de Tesla, avec 4,71m de long et un empattement de 2,9mOn retrouve ainsi, et son allure de petit Range Rover, avec ses grandes roues et son style barroudeur.Aux USA, les premiers acheteursun moyen désormais très populaire pour lever des fonds facilement dans l'automobile. En Europe, on peut s'inscrire à une newsletter pour être prévenu de son arrivée.(HT et hors bonus). Rappelons que le R1 démarre autour de 70 000$, mais propose 7 places et bien plus d'espace à bord.A l'intérieur, l'espace est royal.la référence du marché. Il est d'ailleurs étonnant que le R2 ne soit pas (encore ?) disponible en 7 places., capable d'héberger deux petites valises cabine, comme chez Tesla. C'est un véritable atout pour ranger ses câbles de charge par exemple.Rivian a conservé ses petites astuces qu'on avait adorées dans le R1,, disponible dans la portière. Autre invention, la double boite à gant, bien pratique pour ranger ses affaires à l'abris des regards., avec un retour haptique. Il y a toujours des commodos (ouf !) et ils fonctionnent d'ailleurs comme sur les anciennes Model 3.et porte-gobelets. Comme sur le R1, le R2 peut se laver à grandes eaux, grâce à un plancher assez robuste.Vous pouvez d'ailleurs le, il s'agit peu ou prou du même OS, assez voisin de ce que propose d'ailleurs Tesla :, avec un excellent planificateur, des applications modernes et réactives : il y a même un mode sentinelle (Guard) façon Tesla ! Espérons que Rivian développe un peu ses partenariats pour bénéficier d'apps de streaming, de détecteurs de radars et autres applications vidéo-ludiques., dont on ne connait ni le prix, ni la date de sortie. Mais étant basé sur la même plateforme que pour le R2, il est possible que la production démarre conjointement.(300 Miles et un 0 à 60MPH autour de 3s).La firme a en effet débauché de nombreux ingénieurs chez Apple et Tesla, et l'on retrouve beaucoup de similitudes dans les produits., en matière d'autonomie, de gabarits de véhicule mais aussi de format.Et là, il sera alors beaucoup moins intéressant, surtout d'ici 2027 où la concurrence sera très étoffée !