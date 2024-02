Lucid et Rivian bientôt en faillite ? Elon Musk formule ses prédictions et ses "conseils"

pure-players

L'avis de Mac4Ever

, tandis que. En ce début 2024, ces deux entreprises affichent une santé financière assez compliquée, ce qui a poussé Elon Musk a prodiguer quelques conseils... et prédictions pour l'avenir.Rappelons que Rivian a. L'action est actuellement au plus bas et le constructeur doit rassurer ses investisseurs rapidement, même si les finances peuvent encore faire tenir l'entreprise quelques années.Pour Musk,Avec son tact légendaire, ce cher Elon conseille en réalité d'appliquer la même recette que pour la Model 3.nécessaire auprès des équipes.renchérit-il, avec plus de pessimisme., ce qui reste élevé, mais pas inédit pour un jeune constructeur. La situation est bien plus périlleuse chez Lucid...Même si James Bond est pressenti pour conduire l'un de ces bolides dans le prochain épisode,Le gros 4x4 sera d'ailleurs en présentation inédite à Genève lundi, on ira surement vous faire découvrir le véhicule sur place...ironise Elon Musk. Il est vrai que le constructeur tient encore la routevia le fonds souverain Public Investment Fund (PIF), et qui a ensuite promis de nombreuses commandes... tout en poursuivant son aide financière., qui reste un partenaire de poids, et qui pourrait venir en soutien ces prochaines années. On s'étonne d'ailleurs qu'aucune grande entreprise de la tech ne s'intéresse à Rivian, comme Apple, Google ou même... Tesla. Le constructeur parvient également à écouler toute sa production, qui a culminé à 57 232 unités en 2023 -un score honorable vu le positionnement., et l'arrivée du SUV apparait bien tardif pour sauver l'entreprise. Par ailleurs,Cette voiture d'ingénieur ne manque pas d'atouts (moteurs compacts, efficients et puissants), mais sa destinée est peut-être d'être intégrée à d'autres constructeurs, pour des modèles sportifs par exemple...