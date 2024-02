La Renault 5 électrique a déjà fuité ! (photos)

Un look proche du concept

Un grand écran !

400 Km d'autonomie et 25 000€

• 3,92 mètres de long

• Batterie de 40kWh ou 54kWh

• V2L/V2H

• Autonomie de 320 à 400Km WLTP

• Dès 25 000€ (~30 000 sur la finition haute)

• Eligible au bonus

Annoncée il y a quelques mois, fin 2023 , la petite citadine emblématique va donc débarquer en version finale, et surtout, dévoiler ses tarifs et ses différents niveaux de finition.Si(avec un embargo jusqu'à la conférence de presse), d'autres semblent avoir du mal à conserver les images, qui ont apparemment déjà fuité sur certains forums En imaginant qu'il s'agit bien de photos authentiques,. Evidemment, les rétro-caméras sont passés à la trappe et Renault a du revoir un peu le bouclier arrière pour y caser la plaque et quelques éléments de protection.Le trape de charge cachée dans le capot a été déportée sur l'aile (plus pratique sans doute), tout en conservant la forme relativement fluide du capot, la trape supérieure servant apparemment d'indicateur de charge., avec une signature lumineuse un peu différente. J'aime beaucoup le dessin des feux de jour en partie basse, qui se détachent de la calandre.... L'ensemble apparait très soigné, Renault a beaucoup progressé sur les assemblages, même si les parties basses seront forcément un peu plus cheap.et le format est enfin en mode paysage, ce qui permet de regarder des films dans de bonnes conditions. A noter la présence d'un grand écran sous le volant, ce que même Tesla ne propose toujours pas sur la Model 3 !, avec une interface claire et fonctionnelle -à tester IRL. On aperçoit les prises USB, un chargeur sans-fil et quantité de vide-poche dans la console centrale.Pour rappel, voici lesconnues de la Renault 5 :