Qui veut vraiment d'un ID.Buzz 7 places trop cher et avec une autonomie ridicule ?

ID.Buzz 7 places GTX ?!

Une autonomie de Fiat 500

Un intérieur de van, enfin !

Quelques nouveautés technologiques

L'avis de Mac4Ever

Mais avec, on ne peut pas dire que ce soit un succès. A titre de comparaison, Volkswagen a sorti 156 900 unités de son Transporter dans la même année ! Il faut dire que le tarif, salé, était loin d'être à la hauteur des prestations...Sur le papier, la machine est pourtant assez sexy,Avouez qu'on irait bien partir à l'aventure hors des sentiers battus avec ce genre d'engin., et pas beaucoup plus sur les petites routes, la consommation étant assez proche des 30 kWh/100km avec une batterie de 79 kWh net (82 brut).Avec un poids plus important et une longueur de 4,96m (contre 4,71 m pour le 5 places), on imagine que ces chiffres seront encore moins bons., et ce n'est pas un hasard.Côté recharge, ça progresse à peine, contre 25 pour la version 5 places. Pas dingue face à un Kia EV9 qui arrive à recharger 80% de 100 kWh en seulement 24 minutes.Sièges indépendants, modulaires, extractibles, il est possible de le. De quoi transporter enfin de grandes familles ou une petite équipe professionnelle dans de bonnes conditions, d'autant que l'assise est confortable et la connectique correcte (des prises USB dans les portes, tablettes, climatisation indépendante etc.)Le coffre fait, sans frunk mais avec pas mal d'espace sous les sièges., qui permet d'enregistrer les 50 derniers mètres et de les faire à l'envers -pratique !Dommage,, on est loin des dalles présentes dans les ID.7 par exemple, qui rivalisent enfin avec Tesla. Du coup, l'interface parait toujours étriquée sur cette petite dalle, qui héberge pourtant toutes les fonctions, y compris la climatisation..., également utilisé par le Renault Scenic dernièrement : pas besoin de velum, c'est la vitre qui s'opacifie avec un petit courant électrique.Sachant que le modèle actuel (5 places) démarre à 59 450 €, on imagine que cette version surboostée, 4x4 et rallongéeMais après tout,, et la concurrence (EQS, EX90, Tesla Model Y) n'est pas bon marché, et ne propose pas toute la modularité d'un van.: qui va dépenser plus de 70 000€ pour un van électrique de 7 places pouvant à peine faire plus de 200Km sur autoroute ? Ce n'est pas sérieux...Pour être clair,... Mais en attendant des batteries plus denses, c'est la seule capacité digne d'un petit camion pour parcourir de grandes distances., et d'adopter une plateforme 800V comme chez Kia. Décidément, Volkswagen a bien du mal à proposer des offres cohérentes sur ses véhicules électriques... vendus à prix d'or.