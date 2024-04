Nouvelle Tesla Model 3 Performance 2024 : un peu décevante ?

Avec notre lien de parrainage , bénéficiez même de 3 mois d'Autopilot amélioré !

La Model 3 la plus puissante à ce jour

ludicrous

• puissance totale de 460 chevaux (contre 436 ch)

• 0 à 100 km/h en 3,1s (contre 3,3s)

• VMax 262 km/h (contre 261 km/h)

• Autonomie : 528 km (contre 547Km !)

Jantes et amortissements spécifiques

Cette nouvelle configuration en monte décalée offre un meilleur dynamisme et une plus grande motricité dans les virages, sur route et sur circuit.

Ce système nouvelle génération offre une tenue de route exceptionnelle, sans compromettre une utilisation quotidienne.

Une rigidité structurelle accrue, des ressorts, des barres stabilisatrices et des silentblocs spécifiques offrent un châssis plus performant, qui réagit encore mieux aux actions du conducteur.

Le Mode Piste de dernière génération intègre désormais des commandes de suspension adaptatives associées à un groupe motopropulseur optimisé pour la performance, offrant un contrôle maximal. Lorsqu’il est activé, il permet une personnalisation de la distribution de la puissance, du contrôle de stabilité et du freinage régénératif via une toute nouvelle interface utilisateur.

Un design spécifique

Des conduits de refroidissement intégrés fonctionnent de pair avec le diffuseur arrière et l'aileron en fibre de carbone pour optimiser la stabilité à grande vitesse.

tissage exclusif

Dès 752€/mois

L'avis de Mac4Ever

Perf

Six ans après les livraisons des premières Model 3 Performance,de nouveau modèle des versions classiques.On aurait pu s'attendre à une version vraiment aberrante , maisà l'ancien modèle.Voici donc lesCurieusement,, grâce à la batterie Panasonic de 82kWh, qui était déjà présente sur les modèles 2021 :Tesla propose quelques éléments spécifiques à cette version, à commencer par(lesquels ?)assure le constructeur.entièrement contrôlé par le logiciel et intégrée au système de Contrôle Dynamique du Véhicule.Le constructeur a aussiet offre le mode Piste, que l'on connaissait déjà., un atout lors de longues sessions de piste. La Model 3 Performance est également équipée de nos étriers de frein rouges, ce qui permet par ailleurs de la distinguer facilement.sont plus affutés, et offrent selon Tesla, un meilleur aérodynamisme.A l'intérieur, place à, toujours chauffants et ventilés. On notera aussi la présence d'une planche de bord en fibre de carbone dotée d'un, inédit selon Tesla., vous pourrez faire gonfler le prix avec des options de peinture, d'intérieur blanc ou d'Autopilot Amélioré., il faut avouer que le tarif reste très correct au regard des performances.Chez les allemandes thermiques, il faut rajoute quelques dizaines de milliers d'euros supplémentaires pour obtenir des performances voisines, voire souvent inférieures...et de VMax... alors qu'on s'attendait à passer par exemple sous les 3 secondes sur le 0 à 100. Pire que cela,alors qu'on aurait pu espérer un léger gain sur le WLTP, avec une meilleure aérodynamisme -mais les pneus comptent sans doute pour beaucoup.. Tesla n'a pas pipé mot de la gestion thermique de la batterie, point faible des Tesla sur circuit, dont les performances baissent tour après tour, contrairement à la Taycan par exemple.