AirPlay arriverait chez Tesla ! Mais sur quels modèles ?

AirPlay chez Tesla

Nous discuterons de cela et d'autres améliorations avec l'ingénierie audio de Tesla. Le nouveau système audio des Model S et X est incroyable.

allowsAirPlayForMediaPlayback

Uniquement sur les Model S et X ?

info

Pour rappel,. La plupart du temps, AirPlay est utilisé par les télévision, l'Apple TV ou les amplis et autres enceintes audio.A l'époque, le patron de Tesla déclaraitUn an plus tard, un développeur a. La présence d'un appel à une telle API peut à la fois être révélateur de l'arrivée imminente ou alors simplement d'un test en cours en interne.Evidemment,, ce qui empêcherait de réaliser (par exemple), un miroir AirPlay pour des application de GPS (Waze/Google) ou autre.La petite phrase de Musk de l'an dernier suggère aussi que la chose. Par ailleurs, ces modèles possèdent des écrans à l'arrière, ce qui permettrait de diffuser un film pour les passagers sans risquer de perturber le conducteur.A noter, le WiFi pourrait grandement améliorer le streaming sonore, notamment avec des services qui ne sont pas encore disponibles chez Tesla ou tout simplement pour diffuser du son depuis le téléphone.