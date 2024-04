Un Rivian en Allemagne, un Cybertruck chez BMW et des pickups électriques BYD et Chevrolet

Un Cybertruck chez BMW

Un Rivian en Allemagne

Chevrolet Silverado, BYD...

. Même s'il a été soigneusement placé sous une grosse bâche, ses formes ne laissent guère de doute sur son contenu -à moins qu'il ne s'agisse d'une grosse blague, allez savoir.. L'opération est relativement courante entre les fabricants de véhicules, qui n'hésitent pas à désosser les autos pour en déceler tous les secrets. De toute façon, cette machine ne peut pas rouler sur nos routes sans une homologation, ce qui semble peu probable compte tenu de ses formes très coupantes, comme on l'avait vu dans notre essai inédit. , qui compte bien s'implanter en Europe avec son Rivian R2 d'ici deux ans. Mais peut-être que le R1 arrivera lui-aussi sur le Vieux Continent, qui sait ? Comme on l'avait vu dans notre essai du Rivian R1S , ce gros SUV n'est finalement pas si éloigné des Range Rover et autres gros 4x4 du marché en terme de dimensions et de poids, et il pourrait être homologué sans trop de problème.Contrairement à Lucid ou Fisker, avec lesquels il est souvent comparé, le constructeur se porte à merveille.. Récemment, une usine a même été arrêtée pour produire le R2 en masse sur les lignes du R1, devant la demande plus importante que prévue.La batterie devrait permettre d'atteindre les 700Km d'autonomie (USA), soit près de 1000Km WLTP ! J'ose imaginer le poids de la batterie, dont la capacité n'a pas été révélée. On connait en revanche la puissance de charge à 350 kW.. En dehors de quelques images qui rappellent un peu le F-150 Lightning , on ne sait rien de ce gros 4x4 aux dimensions a priori convenable pour nos routes Europenne, et qui pourrait donc être proposé sur tous les marchés.