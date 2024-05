D'où viendra votre véhicule électrique à 20 000€ ? (Les Doigts dans la Prise)

Épisode exceptionnel aussi parce que nous sommes en extérieur : comme promis dans le dernier épisode, bienvenue à Clermont-Ferrand, chez Michelin, nous sommes sur le circuit du Ladoux, là même où Michelin développe et teste ses nouveaux pneus. Un lieu d’ordinaire secret, comme un labo à ciel ouvert, et une caverne d’Ali Baba où les pilotes d’essai de Michelin tracent la route sur ses pistes privées, un endroit exceptionnellement ouvert au TOCF, le Club des Propriétaires de Tesla, pour une journée une seule.



Au sommaire de cette émission, des bonnes nouvelles, des moins bonnes, et d’autres dont on se demande de quel côté de la barrière elles tombent. Côté bonnes nouvelles, la course des grands constructeurs pour sortir des voitures électriques sous la barre de 20000€, même en ordre dispersé. Du côté des mauvaises nouvelles, un réseau de bornes de recharges de plus en plus nombreuses, mais de plus en plus souvent en panne. Et puis, il y a l’effondrement des prix du lithium, indispensable à l’essentiel des batteries, une bonne nouvelle, mais qui pourrait avoir des effets moins bénéfiques chez nous.