Tesla va licencier 14 000 salariés (10% de ses effectifs mondiaux) !

14 000 licenciements (au moins)

Alors que nous préparons l'entreprise à notre prochaine phase de croissance, il est extrêmement important d'examiner tous les aspects de l'entreprise pour réduire les coûts et augmenter la productivité. [...] Dans le cadre de cet effort, nous avons procédé à un examen approfondi de l'organisation et pris la décision difficile de réduire nos effectifs de plus de 10 % à l'échelle mondiale.

Selon une note interne obtenue parOn est bien loin des 700 licenciements envisagés par Apple la semaine dernière.Cette décision intervient alors que Tesla doit faire face à une-la première depuis quatre ans- et une, notamment de la part des groupes chinois (elle a d'ailleurs dû abandonner son projet de Model 2 à 25 000 euros promise d'ici à deux ans).Apparemment, cette restructuration a déjà commencé, des salariés en Californie et au Texas ont déjà été informés de leur licenciement. D'ores et déjà, cette annonce a impacté le cours de l'action Tesla, en baisse de 1,3 % à la préouverture de la Bourse de New York.