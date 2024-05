Jeep Wagoneer S, Cadillac Lyriq et Optiq : les gros SUV électriques américains de retour en France

Cadillac Lyriq et Optiq

Jeep Wagoneer S

L'avis de Mac4Ever

avoir la plus grosse

Avec l'électrique, ces pachydermes de la route n'ont pas réduit leur masse ni tellement leur volume (quoique),. Mieux encore, le poids de la batterie peut être retiré du calcul, ce qui évite d'avoir le permis poids-lourd pour conduire certains modèles un peu chargés.Côté motorisation, le Lyriq embarque. La batterie de 102 kWh offre une, ce qui est plutôt en dessous de la concurrence allemande.(similaire à un Tesla Model Y), un moteur de 300 ch (481 Nm) et une batterie de 85 kWh pour une autonomie annoncée autour de 480 km (normes US), ce qui devrait tourner autour de 520Km chez nous.A l'intérieur, élégance et modernité affirment le style,, 19 haut-parleurs et un bel espace pour 5 personnes -même le Lyriq ne propose pas 7 places, étonnant.(mais toujours en 400V), avec 80% récupérer en 30mn -dans la moyenne, en sommes.L'américain est basé sur la plateforme STLA_LARGE, qui devrait héberger la plupart des gros SUV américains de Dodge et Jeep. Sous le capot, la puissance grimpe, comparable à un Model Y. Sous ses airs de gros baroudeur, cette Jeep est plus rondouillarde, ce qui permet d'abaisser le Cx à 0,294, ce qui n'est pas incroyable, mais bien meilleur qu'avant, apparemment. Mais elle conserve évidemment ses aptitudes off-road, avec une sélection du type de terrain et une motricité renforcée.Comme chez Cadillac, on veut en mettre plein la vue à l'intérieur,sans les services de Google, proche de ce qu'on a pu voir sur le nouveau e3008 (bourré de bugs logiciels)., de quoi concurrencer le Tesla Model Y, même s'il ne semble pas y avoir de frunk -une constante chez Stellantis.Enfin,, pas génial face à Tesla, qui réalise la même performance mais avec 25 kWh de moins. La charge serait assez rapide, avec 28 minutes pour le 5 à 80 % et 23 minutes pour passer de 20 à 80 %., avec des intérieurs soignés, de bonnes capacités de chargement et des aptitudes off-road encore rares en Europe.En pratique, ils semblent. La partie électrique semble d'ailleurs assez moyenne, avec l'absence de 800V, de coffre à l'avant, sans parler des capacités de charge inversée (V2H, V2C) qui ne semble pas encore prêtes. Je ne me prononcerai pas sur les systèmes embarqués avant de les avoir textés, mais pas d'Android Automotive ici, ce qui risque d'être un peu poussif à l'usage.Si au pays de l'Oncle Sam,(voiture) a son importance,, l'efficience et la sobirété lors des recharges.