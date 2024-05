Ce tracteur est français et 100% électrique !

Seederal : un tracteur français 100% électrique

Le soutien obtenu par le programme France 2030, l’arrivée de nouveaux investisseurs de

renom et la confiance renouvelée de nos investisseurs historiques, sont autant de marqueurs forts de la pertinence de notre démarche. Nous avons récemment franchi un cap en démontrant que notre premier prototype développait la puissance nécessaire pour les applications les plus exigeantes, et ce tour de table va nous permettre de franchir le palier suivant : confirmer la grande autonomie de nos tracteurs pour les applications aux champs.

Entre 8 et 12h d'autonomie

décarboner l'agriculture et penser le tracteur de demain avec les agriculteurs

Le tracteur est central car il mécanise toutes les étapes du cycle de culture : préparation,

semis, protection, fertilisation, et récolte. C’est un outil de sécurité énergétique et alimentaire. Le soutien de partenaires financiers, notamment spécialistes du secteur agricole et l’accompagnement par le programme France 2030 démontrent l’importance d’apporter une solution décarbonée à l’échelle, et nous sommes les premiers à développer les briques techniques pour le faire.

Seederal se positionne comme un acteur clé pour réduire ces émissions en proposant des tracteurs électriques diminuant l'empreinte carbone de 15 à 20 tonnes par unité et par an, soit l’équivalent des émissions annuelles de 17 voitures (une voiture immatriculée en France roule en moyenne 12 000 km/an).

Fondée en 2021 par deux ingénieurs, la startup brestoise Seederal a réalisé une première levée de fonds d'1,2 million en 2022 auprès d'Epopée Gestion, Breizh Up et le club d'investisseurs Jeriko, et vient d'annoncer une levée de fonds supplémentaire de 11 millions d'euros afin d'accélérer le développement de son premier tracteur électrique. Selon Antoine Venet, CEO et co-fondateur de Seederal : L'enjeu est important puisque, selon Seederal, l'ensemble du machinisme agricole représente 2% des émissions annuelles de gaz à effet de serre et 3% de la consommation énergétique en France.