Une personne a pu conduire le Tesla Cybertruck sur la route en Europe (ce n'est pas GMK)

S.A.S. le Prince Albert II a eu aujourd’hui le plaisir de conduire le Tesla Cybertruck dans les rues de la Principauté.



Après une présentation officielle sur la Place du Casino de Monaco, le Prince Albert II a conduit le Cybertruck jusqu’au Grimaldi Forum pour l’ouverture du salon.



Plus pratique qu’un pick-up, plus performant qu’une voiture de sport, le Cybertruck est équipé d’une direction « Steer by wire » qui, alliée à des roues avant et arrières directrices permettent un rayon de braquage inférieur à la plupart des berlines. Le Cybertruck dispose d’une capacité de remorquage de près de 5 tonnes, soit l’équivalent du poids d’un éléphant d’Afrique. Sa version hautes performances baptisée Cyberbeast passe de 0 à 100 km/h en seulement 2,7 secondes.



Le Prince Albert II semblait parfaitement à l'aise en manœuvrant ce véhicule au design déjà iconique depuis la Place du Casino vers le Port Hercule, accompagné par Mathieu Lenglin, directeur de Tesla France.



Une quinzaine de minutes plus tard, le Cybertruck est arrivé au Grimaldi Forum, où le Prince Souverain s'est rendu sur l'Esplanade et a garé le véhicule à l'entrée du salon.



Le Cybertruck sera exposé au Top Marques du mercredi 5 juin au jeudi 6 juin, avant de poursuivre sa tournée européenne.