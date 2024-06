La R5 et l'ë-C3 seront visibles à l'Electric Fan Day du Bassin d'Arcachon ce samedi

Electric Fan Day du Bassin d'Arcachon

- du mini kart (un tour gratuit)

- un corner "VE de rêve" avec quelques voitures récentes et/ou rares

- des buvettes et food trucks

- un lightshow Tesla

- et plein d'autres surprises !

la nouvelle R5 de Renautl

- la nouvelle ëC3 de Citroën

- la nouvelle Mini électrique

- et la plupart des VE du moment !

Le programme

10h : ouverture des portes, accueil des participants

11h : petite présentation de l'évènement

14h30 : défie ton chroniqueur ! Affrontez le chroniqueur du Talk EV de votre choix sur notre piste de kart. Inscription plus bas.

16h : grand quizz ! Un cadeau pour le gagnant ! Voir plus bas

17h : lightshow Tesla

18h : fin de l'évènement

Infos pratiques

• Venir : c'est assez simple et normalement, bien indiqué. Suivez votre GPS :) L'adresse est 940 Avenue de l'Europe, 33260 La Teste-de-Buch



• Se garer : si vous avez réservé une place à l'intérieur de l'enceinte, aucun soucis. Sinon, il y a un parking extérieur. Au pire vous pouvez squatter un peu le parking de Jardiland a coté, ou Leclerc un peu plus loin. Voir la carte plus bas pour tous les bons coins.



• Manger : 2 foodtrucks super cool sur place (hotdogs américains / healthy), mais léger risque d'attente en cas de forte affluence. Le pique nique est autorisé, il y a une boulangerie à 500m à pied si l'attente est trop longue.



• Se charger : pendant l'event (le samedi, mais aussi le dimanche) Atlante offre 20% de réduction sur son chargeur de La Teste de Buch, a condition de payer par carte bancaire. Sympa non ? Sinon, il existe d'autres chargeurs. Vous pourrez les trouver sur notre carte ci-dessous.

Petite surprise de dernière minute, parmi les véhicules exposés, il y aura :