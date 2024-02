Voici la Renault 5 E-Tech : tout ce qu'il faut savoir sur la future star française !

Renault 5 E-Tech : la star de la Renaulution

retrofuturisite

Un design très proche du concept

Pas de frunk pour la R5 E-Tech

Puissance et autonomie

Un intérieur soigné

Reno

Une habitabilité correcte pour le format

Quel tarif pour cette R5 électrique ?

Une poupe dépourvue du fameux losange

Retrouvez Mac4Ever au Salon de Genève sur les réseaux sociaux : Instagram, Facebook, TikTok et X

Après avoir reçu le prix de la voiture de l'année 2024 pour le nouveau Scenic électrique . Le constructeur français compte bien sur l'effet madeleine de Proust avec un designrappelant à coup sûr sa devancière tout en proposant une ligne tout à fait dans l'air du temps. Cette R5 des temps modernes joue à fond l'effet nostalgique avec plusieurs éléments rappelant tour à tour la R5 et la Super 5 (ligne générale, phares, intérieur) mais également la mythique R5 Turbo avec ses hanches larges évoquant une certaine sportivité.Si certains concepts alléchants perdent beaucoup d'attrait une fois le modèle de production dévoilé,(bien que cela reste subjectif, bien évidemment) ! La petite citadine remplacera la Zoé et viendra se placer dans la gamme entre la Twingo et la Clio, avec des mensurations assez compactes de 3,92m de long (soit tout de même 42 de plus que la R5 originelle), 1,77m de large et 1,50m en hauteur, un empattement de 2,54m, des jantes de 18 pouces aux 4 coins, un diamètre de braquage de 10,3m pour simplifier les manœuvres, le tout avec un poids sous les 1 500kg et un coffre de 326 litres.La petite grille sur le capot est quant à elle dotée, ce qui permettra de connaitre le niveau de charge d'un simple coup d'œil. Bien vu !Notons que, dommage tant ce petit coffre à l'avant est pratique pour ranger les câbles de charge sur une véhicule électrique.La Renault 5 E-Tech sera proposée avec. Quant à la batterie très compacte, elle sera proposée en deux capacités,Niveau recharge, la R5 E-Tech proposera, offrant un passage 15 à 80% de batterie en une demi-heure. La petite dernière de chez Renault se distingue également(pour vehicle-to-load)(pour vehicle-to-grid) afin de réinjecter de l'électricité dans le réseau.L'intérieur est également soigné avec beaucoup de tissu (il faudra voir à l'usage si ce dernier résiste bien à l'usure), une planche de bord matelassée, le coloris bi-ton, un chargeur sans fil, des prises USB, ainsi que. Renault a également une ligne d'accessoires, dont certains imprimés en 3D, et d'autres plus franchouillards comme un étui tressé pour une baguette de pain, ou un bouquet de fleurs (à environ 250 euros le bout tout de même).comme la détection d'obstacles avec correction de trajectoire, un régulateur de vitesse adaptatif, le parking automatique, ou la conduite autonome de niveau 2,(s'appuyant sur ChatGPT) et capable de répondre, selon le constructeur, à plus de 200 questions.Renault n'a pas profité de cette présentation pour dévoiler la grille tarifaire,. A ce tarif et avec une fabrication dans le nord de la France, Renault devrait permettre à la R5 E-Tech d'être éligible au leasing social dont la prochaine vague est prévue en 2025 . Bien entendu, pour 25 000 euros, il s'agira du modèle d'entrée de gamme 95ch avec la batterie de 40 kWh. Les versions plus haut de gamme avec plus de puissance et la grosse batterie pourraient bien flirter avec les 30 000 euros, voire les dépasser.La commercialisation est prévue pour le mois de septembre 2024 en deux finitions, Techo et Iconic Cinq. Avec cette R5 E-Tech,. Vivement que nous puissions l'essayer afin de voir ce qu'elle a réellement dans le ventre.