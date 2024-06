La Renault 5 électrique se fait une place dans Fortnite, Roblox et Minecraft !

La R5 E-Tech débarque dans les jeux vidéo

Minecraft accueille la R5 E-Tech

La R5 E-Tech dans Stardew Calley

Le lancement de R5 E-Tech 100 % electric marque le renouveau du modèle iconique qui a séduit des générations d’automobilistes. Tout comme R5, ces générations ont évolué. Renault 5 est une icone de la pop culture, c’est finalement logique de la retrouver au cœur des jeux vidéo les plus populaires du moment. Cette campagne #MODDER5 représente pour nous un moyen innovant et ludique de démocratiser l’univers du gaming et de toucher aussi bien le grand public que les gamers. Les membres de cette communauté (moddeurs, streamers, joueurs, editeurs…) sont extrêmement engagés et c’est pour cela que nous avons souhaité les placer au centre de l’opération en les rendant acteurs de notre dispositif.







Intégrer R5 dans autant de jeux différents était un véritable défi pour nous en termes de production et de craft. Là où certaines expériences considèrent le jeu vidéo comme un tout, chez Havas Play nous sommes persuadés que la communauté gaming est multiple et que chaque jeu doit être traité comme un media à part entière. C’est pour cela que nous avons décidé de reproduire Renault 5 en nous basant sur l’ADN de chaque jeu, afin de créer une expérience qui, d’une part valorise le véhicule, et d’autre part, soit juste et engageante pour chaque communauté. Cette opération est une première mondiale pour un constructeur automobile et il était logique qu’elle soit initiée par Renault qui a toujours été une marque populaire et innovante.

Stray

Palworld

Renault s'associe ainsi à Havas Pay pour la campagne #MODDER5 afin que la petite R5 E-Tech puisse, média à la puissance certaine auprès d'un public grandissant et capable de toucher d'éventuel futurs clients.Grâce au site dédié , ou encore de l'expérience The Sandbox.Renault a collaboré avec des artistes de talent afin de permettre(la R5 E-Tech deveint ainsi un sous-marin dans Subnautica, ou un robot dans Palworld). Selon Thomas Juan-Dané, manager partenariats et activations de marque chez Renault et Fabrice Plazolles, Directeur de la Création de Havas Play :Pour rappel, Renault a récemment dévoilé les prix de sa R5 E-Tech, etNotons qu'il y aura également une version avec une plus petite batterie de 40 kWh avec une puissance de 95 ou 120 chevaux dont le tarif sera disponible par la suite et qui ne sera commercialisée que l'année prochaine.La petite française étant assemblée dans le nord de la France, elle sera éligible au bonus écologique,(jusqu'à 7 000 euros pour certains ménages). Les commandes seront ouvertes dès le 31 mai prochain avec de premières livraisons pour décembre 2024. La R5 E-Tech sera disponible dans un premier temps en deux finitions : Techno et Iconic Cinq. La première s'affiche donc à 33 490 euros et la seconde à 35 490 euros.