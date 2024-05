Renault dévoile enfin le prix de la R5 E-Tech ! Allez-vous craquer ?

Voici le tarif de la Renault 5 E-Tech

La R5 E-Tech en Vert Pop !

En dessous de 30 000€ bonus compris !

Premières livraisons dès décembre 2024

Les amateurs de la petite Renault 5 E-Tech connaissent déjà par cœur sa fiche technique, mais il manquait une donnée essentielle : son tarif. Aujourd'hui,. Notons qu'il y aura également une version avec une plus petite batterie de 40 kWh avec une puissance de 95 ou 120 chevaux dont le tarif sera disponible par la suite et qui ne sera commercialisée que l'année prochaine.La petite française étant assemblée dans le nord de la France, elle sera éligible au bonus écologique,(jusqu'à 7 000 euros pour certains ménages). Les commandes seront ouvertes dès le 31 mai prochain avec de premières livraisons pour décembre 2024. La R5 E-Tech sera disponible dans un premier temps en deux finitions : Techno et Iconic Cinq. La première s'affiche donc à 33 490 euros et la seconde à 35 490 euros.avec des jantes de 18 pouces, le jonc de toit Rouge Alu ou Warm Titanium, les feux de route automatiques, l'aide au maintien dans la voie et la régulateur adaptatif, la caméra de recul, le système Open R Link s'appuyant sur Android Automotive avec un écran de 10 pouces, le chargeur sans fil pour un smartphone et le fameux témoin de charge sur le capot.. Nous devrions donc la voir arpenter et égayer nos rues dès le mois de décembre prochain.Toutefois,. A ce tarif de 33 490 euros la concurrence est rude, avec des modèles nettement plus haut de gamme à un tarif pas si éloigné (la Tesla Model 3 est à 39 990 euros hors promo et la Model Y à 40 990 euros), et des modèles comme la Citroën ë-C3 débutent à 23 300 euros, hors bonus.Il faudra peut-être(environ 300km d'autonomie en cycle WLTP)(hors bonus) pour vraiment voir la petite Renault prendre son essor et convaincre les foules. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires ci-dessous si cette petite Renault vous intéresse et ce que vous pensez de son tarif.