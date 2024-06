Trajets en voiture électrique : A Better Routeplanner 5.0 fait sa révolution !

A Better Routeplanner

A Better Routeplanner 5.0 fait sa révolution !

score de charge Rivian

Des infos détaillées sur les chargeurs

Liens et applications

A Better Routeplanner (ABRP) Iternio Planning Ab Télécharger

Pour rappel,: il recommande des arrêts et des bornes en fonction de vos critères (pourcentage à l'arrivée, type de voiture, réseau pris en charge etc.). Le plus ironique est de voir qu'un seul développeur(qui a cité Stellantis et Volkswagen ?) et que ces derniers n'arrivent toujours pas à s'en inspirer.Logiquement,, ce qui permet de savoir si la station fonctionne bien avec ces véhicules, pour le moment distribués uniquement au Canada et aux USA. Ces scores sont liés aux retours des utilisateurs de Rivian, dont le logiciel est maintenant intégré nativement dans les véhicules.L'autre fonctionnalité qui nous concerne tous, c'est. Le programme parvient apparemment à se brancher directement sur le WiFi interne des voitures (comme ici avec un ID5) pour récupérer les données de conduite en passant par les API d'Enode . Le système a l'air de fonctionner avec un grand nombre de marque, et surtout, l'ensemble du groupe Volkswagen.Voilà une info qui va ravir les propriétaires de Renault et de Volvo (Polestar en bénéficiait déjà en avant-première) :Il est déjà possible de télécharger le programme sur le Play Store, y compris sur le dernier Volvo EX30 , qui en a bien besoin.Autre fonction vraiment attendue,, à savoir la disponibilité ou les pannes éventuelles, sera accessible sans abonnement. D'expérience, ces données sont rarement fiables, même dans Chargemap. Les abonnés auront toutefois des infos supplémentaires, comme des alertes sur leur trajet en cas d'évolution (stations encombrées etc.).Enfin, de nouvelles préférence sur les chargeurs sont proposées, par exemple des... Ces éléments seront surtout alimentés par les utilisateurs.Enfin,