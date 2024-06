Des BMW Series i1 et i2 électriques en approche chez BMW !

Bientôt des Series i1 et i2 chez BMW

La liste des véhicules compatibles CarKey

BMW



• 2021 – 2023 Series 1

• 2021 – 2023 Series 2

• 2021 – 2023 Series 3

• 2021 – 2023 Series 4

• 2021 – 2023 Series 5

• 2021 – 2023 Series 6

• 2021 – 2023 Series 8

• 2021 – 2023 X5

• 2021 – 2023 X6

• 2021 – 2023 X7

• 2021 – 2023 X5 M

• 2021 – 2023 X6 M

• 2021 – 2023 Z4

• 2022 – 2023 i4

• 2022 – 2023 iX

• 2022 – 2023 iX1

• 2022 – 2023 iX3

• 2023 i3

• 2023 i7

• 2024 i5



BYD



• 2022 – 2023 HAN



Genesis



• 2023 GV60

• 2023 G90



Hyundai



• 2023 Palisade

• 2023 IONIQ 6

• 2024 Kona EV



Kia



• 2023 Telluride

• 2023 Niro

• 2024 Seltos

• 2024 EV9



Lotus



• Emeya EV



Mercedes-Benz



• 2024 Class-E

Retrouvez notre vidéo sur la BMW New Klasse X

BMW a une liste longue comme le bras de nouveaux modèles 100% électriques en préparation. Ces nouveaux modèles devraient s'appuyer sur les concepts Neue Klasse et Neue Klasse X , et pourquoi pas chiper au passage quelques idées à l'étonnant concept i Vision Dee . Alors que la nouvelle Série 1 thermique 2024 représentant l'entrée de gamme chez BMW vient d'être lancée avec un simple restylage,Ces nouvelles BMW i1 et i2 devraient donc arriver à l'horizon 2027/2028 et incarner l'offre d'entrée de gamme 100% électrique à la jeune clientèle fan du constructeur. La cible semble assez claire et BMW a évoqué le besoin de, y compris en proposant des modèles qui pourraient être. Un modèle M qui s'annonce exceptionnel et capable deselon le dirigeant de la branche Motorsport.La BMW i1 devrait être une berline compacte, là où l'i2 pourrait arborer un design d'un crossover compact mâtiné de coupé,, que ce soit pour la densité énergétique et donc l'autonomie à volume comparable, le poids, mais également le coût. On peut également compter sur BMW (le constructeur a été un des premiers à proposer CarKe et fait partie des la courte liste des constructeurs ayant adopté la technologie d'Apple ) pour proposer avec ces nouveaux modèlesafin que cette dernière délie sa bourse, qui devra certainement être conséquente.