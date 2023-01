Cette incroyable BMW peut changer de couleur et exprimer vos sentiments !

Un concept qui rapproche les humains et les machines

Digital Emotional Experience

expressions faciales

Le pare-brise devient un écran géant

Neue Klasse

une BMW vit grâce à ses performances digitales inégalées. La BMW i Vision Dee est une intégration parfaite des expériences virtuelles et physiques. Celui qui excelle dans l'intégration des univers digitaux quotidiens des passagers dans la voiture, à tous les niveaux, réussira à maîtriser l'avenir de la construction automobile.

Un design épuré au maximum

phygitale

avec la BMW i Vision Dee, nous montrons ce qui est possible lorsque le hardware et le software fusionnent. Ainsi, nous sommes en mesure d'exploiter tout le potentiel de la digitalisation pour faire de la voiture une coéquipière intelligente. C'est l'avenir de l’automobile - et aussi celui de BMW : la fusion de l'expérience virtuelle avec le véritable plaisir de conduire. En même temps, la BMW i Vision Dee est une nouvelle étape sur la voie qui conduit à la « NEUE KLASSE ». Avec cette vision, nous nous projetons loin dans l'avenir et soulignons l'importance considérable de la digitalisation pour nos prochaines générations de produits

Neue Klasse

Avec ce concept i Vision Dee, le constructeur automobile veut marquer les esprits tout en démontrant son savoir-faire et sa vision de l'avenir. Le nom Dee signifie, et ce concept entend mettre l(la voiture peut afficher des, comme un sourire, l'étonnement, ou encore cligner de l'œil),. Le concept reprend ainsi la technologie E-Ink dévoilée l'année dernière sur l'iX Flow et passe au niveau supérieure en proposant divers coloris et motifs sur 240 segments, multipliant ainsi les possibilités. Il sera ainsi envisageable de parer la carrosserie des couleurs de BMW Motorsport en un clin d'œil si vous vous sentez soudain d'humeur sportive.Le concept embarque des capteurs et commandes camouflées à l'intérieur de l'habitacle afin de proposer, sans avoir à multiplier les écrans, le tout offrant un design épuré tout en étant hautement technologique. Le constructeur annonce que cette vision de l'affichage tête haute du futur sera utilisée dans les modèles de ladès 2025. Selon Franck Weber, membre du Conseil d’administration de BMW, et responsable du développement,, tout en reprenant le format de la berline tricorps ayant marqué l'histoire de BMW. Le but du constructeur est de créer une icône(fusion de physique et digital), afin de proposer un véhicule personnalisable tout en conservant un caractère marqué, que BMW voudrait teinté d'humanité. Oliver Zipse, Président du Conseil d'administration de BMW, indique qu'Les amateurs d'Apple attendant de pied ferme une éventuelle voiture made in Cupertino aurait pu s'attendre àce genre de démonstration technologie de la part de la firme à la pomme, mais les années passent et les constructeurs affûtent leurs armes, rendant le challenge de plus en plus compliqué pour Apple. N'hésitez pas à nous faire part de vos impressions sur ce concept BMW dans les commentaires ci-dessous.