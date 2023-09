Salon de Munich : ID.GTI, Mercedes CLA, BMW Neue Klasse, Tesla Model Y, Audi Q6 E-Tron

Mercedes-Benz Concept CLA!

MB.OS

Volkswagen ID.GTI

BMW Neue Klasse

30% d'autonomie en plus, une charge 30% plus rapide et 25% plus efficiente.

Cupra DarkRebel

Nouvelles Tesla Model Y ?

photoshop

refresh

Audi Q6 E-Tron : nouvel intérieur

Ce look très aéro inspiré du concept EQXX permettrait unegrâce à une toute nouvelle architecture Mercedes-Benz Modular Architecture (MMA) utilisant enfin du 800 V ! De quoi grimper à 250kW de puissance et de rejoindre les leaders du marché en matière de charge rapide., Mercedes propose cependant un tout nouveau système d’exploitationdéveloppé en interne et dérivé du MBUX et de son HyperScreen., avec de gros widgets très modaux... même si l'idée de chouchouter le passager avec de la musique et des films semble toujours à l'ordre du jour -on attend encore les fameux programmes de streaming car l'offre actuelle est quasi nulle sur les EQE/EQS !Ce modèle est en fait. Vendu 25 000 Euros (sans option, on est chez Volkswagen), il se veut abordable, à l'image de la première Golf GTI de 1976. Seul hic, sa sortie n'est pas prévue avant... 2026 !-plutôt élevée dans le groupe. On parle deet d'un intérieur épuré. Car si Volkswagen veut contenir son tarif, il faudra beaucoup de tactile (toujours un écran de 12,9"), avec un afficheur tête-haute géant. On notera l'apparition d'un double chargeur sans-fil (très pratique) surmonté par une planche de bord totalement vide... Ce n'est encore qu'un concept, on sent que Volkswagen teste le marché. En tout cas,Contrairement aux véhicules actuels, ces modèles seraientdixit le Big Boss.Mais ce qui nous intéresse, c'est aussi, ce qui frappe, c'est l'absence quasi-totale de boutons, alors que BMW conservait jusque là plusieurs interfaces d'accès à ses écrans. Il serait ici questionpour le conducteur, qui devra jongler avec les commandes situées sur le volant... A tester !Supercar électrique ? Ce projet est l'oeuvre des fans de la marques, sorte de synthèse des différentes propositions de part le monde.L'intérieur est tout aussi mystérieux, avec un unique écran côté conducteur et une planche de bord qui court tout le long de l'habitacle, façon Mercedes.Des Twittos se sont amusés . Plus sportif, plus racé, le gros SUV gagne en caractère et il n'est pas impossible que cesoit assez proche de la version finale. Reste à connaitre la date de ce, pas avant une bonne année sans doute !Si les interfaces semblent toujours un peu vieillottes (c'est encore Cariad qui se charge du développement), la marque offresans que le conducteur soit distrait -via un système de filtres. Quant au conducteur, la dalle passe à 14,5" (il serait temps !) et bénéficie d'un affichage tête-haute en réalité augmentée.Pour le reste,, l'efficience et le système intégré. Le coffre fait 526 litres et (c'est nouveau), il y a même un frunk de 64 litres.-il aurait dû arriver l'an dernier.