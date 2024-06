"La Bagnole", moins de 10 000€ pour ce petit buggy électrique savoyard désormais homologué !

La Bagnole

350 Kg de pur plaisir

Un intérieur minimaliste

Moins c'est mieux

Spécifications et prix

BAGNOLE 45 Km/h - 9 900 € TTC

(Bonus écologique de 900 euros déduit)

• Puissance : 6kW nominal

• Batterie : 6 kWh

• Autonomie: 70 km (selon le cycle WMTC)

• Vitesse max: 45 km/h

• Homologation: L6e (sans permis)

BAGNOLE 80 Km/h - 12 790 € TTC

(Bonus écologique de 900 euros déduit)

• Puissance : 11.6kW nominal

• Batterie : 12 kWh

• Autonomie : 135 km (selon le cycle WMTC)

• Vitesse max: 80 km/h

• Accélération de 0 à 40 km/h en 4 secondes

• Homologation : L7e (permis B / B1)

On a hâte de tester !

Avec, la société KILOW basée à Cluses, dans la vallée de l'Arve (entre Chamonix et Genève), propose un véhicule craquant, pratique etIl s'agit donc d'un petit buggyC'est mieux que tous les SUV du marché ! Les dimensions sont contenues, avec environ 3m de long et moins 1,5m de large.On comprend que la vocation est, et autres professionnels libérales. Mais il pourra aussi très bien convenir aux couples (sans enfants) ou pour emmener le petit à l'école.. Malgré une garde au sol généreuse (39cm !), de grandes roues et une carrosserie robuste, elle ne sera sans douteCela étant, elle devrait être à l'aise hors des sentiers battus, au bord de plages et à la campagne, d'autant que des roues adaptées sont proposées en option.Je vous rassure, il y a quand-même, etc sont de simples interrupteurs posés sur une planche de bord en bois. Ça reste très design, facile à réparer et dans l'esprit général de la voiture.Ici,, avec une petite batterie, mais des performances tout à fait suffisantes.sont proposées :Point important,, une première sur un véhicule de ce type !(pas de Type 2), ce qui peut poser soucis en ville ou à la campagne, sur les bornes AC qui ne proposent pas de prises 230V. On ne connait pas exactement les temps de charge ni les puissances autorisées pour l'instant., il aurait aussi toute sa place en ville, pour des livreurs, des artisans ou même des couples habitant en zone péri-urbaine.. Ici, la consommation est ridicule, l'engin abîme peu le réseau routier, est parfaitement silencieux et il reste suffisamment compact pour se garer sans occupé trop d'espace.