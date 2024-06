Enfermé dans sa Fisker, il appelle les pompiers : ces bugs électroniques de plus en plus courants

Pourra-t-il se faire changer la vitre, alors que Fisker vient de faire faillite ?

Bonne question !

Une panne de batterie 12V

Si le véhicule n'est plus alimenté en électricité, chaque porte peut toujours être ouverte de l'intérieur

Des bugs de plus en plus courants

L'aventure de Cyrille, qu'il raconte sur le groupe public Fisker France sur Facebook, se terminera par. Heureusement, sans dommage pour lui et sa fille, ce qui s'apparente à un fait divers aurait bien pu mal finir.Fisker avait d'ailleurs prévu le coup, avec uneprécise la marque..., y compris avec la poignée de secours.Autre souci, il n'y a, obligeant à casser la vitre, seule issue pour sortir les passagers du véhicule.Alors que l'Europe impose quantité de réglementations et de pré-requis (ADAS, protection des passagers etc.), nos instances semblent, la partie électrique et la connectivité, apparemment très peu testée.On l'a récemment vu avec, dont certains (notamment les aides à la conduite) peuvent littéralement vous envoyer dans le décors. Les ADAS dangereuses sont d'ailleurs légion chez les constructeurs chinois (MG, BYD...) comme vous avez pu le voir dans les différents essais, et ces véhicules sont pourtant déjà commercialisés.(alors qu'elle était réglée sur la conduite à un pied), et ce ne sont que quelques exemples parmi des dizaines de bugs rencontrés durant notre essai de seulement 10 jours., avec un système complètement buggé, un GPS qui ne cessait de planter et des alertes parfois toutes les 10 secondes sans raison. Ces problèmes sont parfois rarement remontés par les journalistes, qui ne disposent souvent que d'une petite journée pour les essais presse,