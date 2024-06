Fisker a coulé, Audi e-tron GT plus rapide, Dubai Police en Cybertruck et F-150 Pikes Peak

Fisker a déposé le bilan !

Tesla-killer

Audi e-tron GT : plus puissante que jamais !

Par ici notre test de l'Audi E-Tron GT !

Ford SuperTruck à Pikes Peak

Le Tesla Cybertruck en voiture de police à Dubaï

-un peu dommage, car le design était réussi, certaines innovations bienvenues et les véhicules apparemment assez agréables à conduire -notre essai presse a été annulé à la dernière minute, donc je ne pourrais sans doute jamais vous le dire !Le plus difficile concerne en fait les quelques 5000 clients qui ont reçu le véhicule,, le logiciel encore très buggé, ne sera sans doute jamais corrigé. Enfin, il vaudra mieux éviter de tomber en panne ou d'avoir un accident, car le constructeur ne semble pas avoir assez de pièces détachées pour tout réparer.Si, c'est du côté des moteurs que ça change vraiment ! Avec 925 chevaux (679 en entrée de gamme), le 0 à 100 km/h passe à 2,5 secondes ! On se rapproche tout doucement d'une Tesla Model S Plaid !Enfin,-c'est 100Km de mieux, mais assez moyen vu la capacité. Heureusement, la voiture charge vite, très vite, avec un 10 à 80 % 18 minutes grâce à un pic à 320 kW. Malheureusement, le tarif, lui, s'envole à 128 250€ pour l'entrée de gamme et jusqu'à 175 350€ pour la RS e-tron GT Performance, sans compter les options !. Oui, oui, il y a un petit aileron à l'arrière et de légères entrées d'air au dessus l'aileron de Formule-1 à l'avantAux Emirats Arabes Unis, on fait un peu moins de chichis qu'en Europe sur les normes de carrosserie, ce qui permetsans problème.A noter que, mais aussi de les suivre jusque dans le désert, grâce à ses capacités offroad désormais assez efficaces. Quant au look, je suis pas très fan, mais c'est conforme au style local.