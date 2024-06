Et si votre pare-brise devenait un écran 3D géant ? Un avant-goût du futur ?

Le pare-brise pourrait devenir un écran géant

Un aperçu du futur ?

La firme Distance Technologies , fondée par les cofondateurs de la société Varjo , spécialisée dans les casques de réalité virtuelle et mixte, entend ainsi. Cela semble futuriste et ça l'est, puisque la firme ne dispose à l'heure actuelle que de prototypes dont les performances sont encore loin de ce qui pourrait éventuellement être commercialisé, mais l'idée et les bases techniques sont là.Le système de Distance Technologies reprend en partie ce qui est utilisé actuellement par les constructeurs pour l'affichage tête haute. La firme entend toutefois nettement se différencier. La technologie s'appuie sur une dalle placée en dessous du pare-brise et sur des systèmes de projection proches de ce qui est actuellement utilisé sur les écrans 3D sans lunettes qui affichent une image légèrement différente pour chaque œil (si vous n'avez jamais essayé sur quelque chose de plus performant qu'une Nintendo 3DS, c'est assez bluffant).Nos confrères de The Verge ont puSelon la journaliste Adi Robertson,Ainsi, la luminosité du prototype est de seulement 100 nits, là où il faudrait environ 100 fois plus pour pouvoir en profiter en extérieur.De plus,, le système perd parfois le regard, engendrant des distorsions de l'affichage (quid du confort des passagers qui regardent également le pare-brise ?), et surtout l'utilisateur peut ressentir une certaine fatigue visuelle. Bien entendu, le système devra afficher un comportement sans faille pour ne pas avoir un impact négatif sur la sécurité, condition sine qua non de son éventuelle adoption par l'industrie., avec par exemple, la possibilité d'interagir avec des notifications d'un geste de la main grâce à des capteurs, toujours sans quitter des yeux la route, ou encore des informations en réalité augmentée taille XXL sur votre parcours,La firme est bien consciente des progrès à réaliser, à commencer par un coût maitrisé afin de pouvoir proposer leur produit à des constructeurs.(sa technologie pourrait également intégrer les cockpits des avions et intéresser l'armée) et, qui sait, peut-être verrons-nous les fruits de leur travail dans un futur plus ou moins proche.