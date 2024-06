Voilà à quoi ressemble le premier "Tesla Lounge" de France

Le premier "Tesla Lounge" de France

• un distributeur proposant des pizzas, des snacks et des boissons,

• des toilettes,

• un espace TV doté d’une console de jeux

• un aspirateur

• un gonfleur de pneus.

En plus du trafic national, c'est aussi l'une des principales routes empruntées par les habitants du nord de l’Europe voyageant vers le sud. Axe desservant également Paris, permettant par exemple de venir célébrer les Jeux Olympiques cet été.

L'avis de Mac4Ever

