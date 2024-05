Tesla invente un "permis à points" pour utiliser l'Autopilot

Tesla refuse le volant capacitif

à l'ancienne

L'Autopilot à points, façon Tesla

point

Pour un maximum de sécurité et de responsabilité, l'utilisation du pilote automatique sera suspendue si une utilisation inappropriée est détectée. Une utilisation inappropriée se produit lorsque vous, ou un autre conducteur de votre véhicule, recevez cinq « Désengagements de l'Autopilot ». Un retrait du pilote automatique se produit lorsque le système de pilote automatique se désengage de force pour le reste d'un trajet après que le conducteur ait reçu plusieurs avertissements sonores et visuels pour inattention. Les désengagements initiés par le conducteur ne sont pas considérés comme une utilisation inappropriée et sont attendus de la part du conducteur. Gardez les mains sur le volant et restez attentif à tout moment. L'utilisation d'appareils portatifs lors de l'utilisation du pilote automatique n'est pas autorisée.



Un désengagement du pilote automatique vous sera pardonné pour chaque période de 7 jours au cours de laquelle vous ne recevez aucun Strikeout. Chaque fois que vous recevez un désengagement, ce compteur redémarre.



Les fonctionnalités du pilote automatique ne peuvent être supprimées que par cette méthode de suspension et elles seront indisponibles pendant environ une semaine.

pardonné

forgiven

L'avis de Mac4Ever

Mais ces dernières années,. Comparé à des marques comme Mercedes, BMW ou même Volkswagen, l'Autopilot est en effet devenu bien plus contraignant à l'usage , au grand dam de ses clients. Tous ceux qui ont déjà utilisé ces véhicules sont formels, l-on ne parle pas ici de la fiabilité de la conduite semi-autonome (soyons précis) mais bien de la mise en place.Pour détecter l'attention du conducteur,, qui permet de confirmer que le pilote a bien les main sur le manche sans le forcer à appliquer une pression constante. Vous pouvez ainsi parcourir des milliers de kilomètres à bord d'une BMW i4 ou d'une Volkswagen ID7 sans être dérangé par des alertes.(toutes les 10 secondes) pour montrer sa présence -ce qui est assez ridicule en ligne droite- et même à ré-enclencher l'Autopilot à chaque dépassement/rabattement -un comble. Comme si ce n'était pas suffisant,: si vous avez le malheur de vous gratter le dos ou de discuter avec votre voisin, le système peut interpréter ces mouvements comme de l'inattention excessive et vous priver de la fonctionnalité pour le reste du trajet., après 5 désactivations successives. Les grands rouleurs ont souvent refusé de faire la mise à jour, de peur d'être privé d'une fonctionnalité pourtant promise et livrée avec le véhicule.Cette décision a beaucoup fait râler sur les réseaux sociaux, notamment car. Une sorte de permis à points, mais sans moyen de les récupérer, à tel points que certains forçaient la désactivation totale lorsqu'ils avaient une semaine sans roulage devant eux, histoire de récupérer les 5 fusibles.Six moins plus tard, Tesla a donc modifié son système, et permet enfin deAvec la mise à jour 2024.20, il y aura donc une période de grâce Muskienne, dont se réjouissent beaucoup les clients.J'aime beaucoup, un adjectif qui reflète assez bien l'infantilisation des clients par le constructeur.alors qu'une IA est chargée de la conduite, est souvent contre-productif : pour boire un coup, effectuer un réglage à l'écran ou jeter un oeil à ses enfants, il est souventIci, outre l'infantilisation de ses propres clients, Tesla est surtout incapable de détecter correctement qu'un conducteur a bien les mains sur le volant.qui réclame des coups de volants réguliers... alors qu'un volant capacitif aurait permis de pallier ce problème. Si vous avez le malheur d'accélérer trop brusquement avec Autopilot activé, même chose, la punition intervient sans raison.In fine, si certains se réjouissent de l'assouplissement des règles, il est. Imaginez si votre iPhone vous coupait les appels si vous étiez un peu trop vindicatif ou si votre chauffage refusait de s'allumer s'il suspectait que vous vous chauffiez trop fort ponctuellement... C'est la porte ouverte à toutes les dérives.