La bonne vieille carte Michelin de retour pour... la voiture électrique !

La carte Michelin de retour pour... la voiture électrique !

1 500 sites touristiques

• 3 étoiles : vaut le voyage,

• 2 étoiles : vaut le détour,

• 1 étoile : vaut la visite.

Partez, roulez et visitez en rechargeant !



Sur la route de vos vacances, joignez l’utile à l’agréable et profitez d’une charge pour visiter un site touristique ! Châteaux, musées, parcs, zoo, centres historiques, quartiers pittoresques, sites naturels : vous avez l’embarras du choix.

Avec une croissance de près de 10% en 2023, le marché se porte bien, un regain assez inexplicable, mais bien réel si l'on en croit l'équipementier français.Michelin, qui a quasiment inventé la signalisation routière et le guide éponyme, principalement pour que les clients utilisent leurs pneus (sic), a également été, longtemps utilisées par nos aïeuls et toujours quelques réfractaires à la technologie, apparemment toujours assez nombreux.Michelin s'est donc associé à Engie pour référencer des... Bref, des lieux incontournables pour chaque région, mais à une condition première : être à proximité d'une borne !Amusant, même les GPS n'y ont pas pensé... alors qu'il y a forcément de la demande.ou faire des visites pendant la charge.(échelle 1/1 000 000 – 1 cm = 10 km) , à moins de 500m d’une borne dont plus de 1 100 sites étoilés :On imagine que ce serait beaucoup plus pratique de l'intégrer à ABRM ou au planificateur de la voiture, mais cela perdrait aussi tout son charme, n'est-ce pas ? D'autres trouvent aussi les trajets sur une grande carte beaucoup plus, plutôt que sur un petit écran.