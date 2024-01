Porsche Macan électrique : 639ch et jusqu'à 613km d'autonomie ! Un best seller en puissance ?

Le Porsche Macan électrique : un futur best seller ?

Un bien meilleur Cx

Jusqu'à 639ch...

et 613km d'autonomie !

Android Automotive à la rescousse

A partir de 86 439€

Retrouvez notre essai en vidéo de la Porsche Taycan

Après l'impressionnante berline sportive Taycan, dont vous pouvez retrouver notre test , Porsche tente d'appliquer sa recette au Macan, avec. En effet, ces deux modèles représentent à eux seuls plus de 50% des ventes de Porsche en 2023, loin devant la célèbre 911. Pour cette nouvelle génération, l'allemand n'a donc pas le droit à l'erreur.Si Porsche fait évoluer le design en douceur pour cette nouvelle génération, on ne change pas une équipe qui gagne,(le coefficient de trainée), un point important sur un véhicule électrique puisqu'ayant un fort impact sur l'autonomie. Pourtant, les mensurations augmentent légèrement avec 4,78 m de long, 1,94m de large et 1,62m de haut, soit +5cm en longueur, +2 cm en largeur, le tout avec une hauteur inchangée et un poids de 2 290 kg.L'arrière est assez sportif -pour un SUV- avec(mais le Macan ne sera proposé qu'en une seule version de carrosserie, tout du moins dans un premier temps), le tout souligné par le fameux bandeau reliant les optiques arrières. Ce design permet tout de même à Porsche d'annoncer une contenance de 540 litres pour le coffre et 84 litres pour le frunk, pratique pour disposer rapidement des câbles de charge sans devoir retirer ce qu'il y a dans le coffre principal.L'ambition sportive du Macan ne sera pas freinée par sa motorisation puisque(Porsche conserve cette appellation pour des raisons marketing évidentes, mais il n'y évidement aucun turbo sous le capot),. Le couple gargantuesque de 1130 Nm couplé à l'importante réserve de puissance disponible permet à la version Turbo d'afficher un temps de 3,3s au 0 à 100 km/h, pour une vitesse de pointe limitée à 260 km/h.Le Macan électrique embarque une batterie de 100kWh (95kWh utiles), ce qui permet à la version Turbo de(contre 22 pouces pour la Turbo), toujours en cycle WLTP. Sur ce point le Macan se place donc devant la Tesla Model Y (533km WLTP pour la grande autonomie équipée d'une batterie de 72,5kWh)n, mais juste derrière la Mercedes EQE (jusqu'à 639km WLTP avec une batterie de 89kWh affichant également un Cx de 0;25).Côté recharge, le Macan électrique pourra atteindre, un score tout à fait satisfaisant, et 11kW en courant alternatif (ou 22kW, mais il faudra alors faire un tour du côté des options).Porsche, et simplifie les manœuvres avec des roues arrières directrices offrant un rayon de braquage de 11,1m.L'habitacle affiche un design assez sobre et propose, qui pourra être doublé d'un affichage tête haute en réalité augmentée, mais dece qui pourra sembler un peu petit sur un véhicule de cette trempe. Le passager pourra également profiter d'un écran dédié de 10,9 pouces doté d'un filtre afin d'empêcher le conducteur d'être déconcentré par ce qui sera affiché (comme une vidéo). Porsche ne cède pas au tout tactile et des boutons physiques permettront d'accéder rapidement aux réglages, dont la climatisation. Notons la possibilité de profiter d'un toit ouvrant panoramique, en option,, et le planificateur d'itinéraire a été amélioré selon le constructeur.Porsche, dont les voitures sont produites intégralement en Europe, n'est pas connu pour le tarif accessible de ses véhicules et. Les premières commandes devraient permettre d'espérer une livraison pour le second semestre 2024. Ce nouveau Macan viendra donc bientôt croiser le fer sur nos routes avec l'Audi Q6 e-tron (profitant de la même plateforme PPE), le BMW iX3, le prochain Mercedes EQC, et bien entendu la Tesla Model Y qui truste encore et toujours le podium des meilleurs ventes.