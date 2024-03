Audi Q6 E-Tron, 625km d'autonomie : enfin un bon SUV électrique chez Audi ?

De simple cousins de Porsche et de Volkswagen ?

625km d'autonomie

• 100 kWh (94,9 kWh net)

• 625 km d’autonomie

• 800 V

• 270 kW (DC)

• 10 à 80 % en 21 minutes

• Plug & Charge

516 chevaux !

• Propulsion: 215 et 245 kW (333 ch)

• 4x4 : 295 et 380 kW (516 ch)

• 0 à 100 en 4,3 s (4x4)

Un frunk et un grand coffre

83 450 € hors options !

, avec des technologies modernes (800V, Plug & Charge...), une meilleure efficience et une autonomie qui dépasse pour la première fois les 600Km !à la sauce Audi et même ce Q6 E-Tron cache en réalité un Macan électrique sous le capot.La bonne nouvelle, c'est que Porsche prend de l'avance sur Volkswagen avec sa plateforme PPE (Premium Platform Electric).Le Q6 reprend également les moteurs très performants du Macan, on en a enfin pour notre argent chez Audi !Je ne m'attarderai pas sur le design, qui évolue très peu, c'en est presque décevant. Audi se distingue surtout par sa signature lumineuse,On ne connait pas le poids de l'engin, mais ça va certainement chercher dans les 2,5t...Sur le papier, les spécifications méritent enfin la marque aux anneaux., qui évitent de badger à chaque station.. Le 0 à 100 n'est d'ailleurs pas incroyable pour 516 ch (4,3s contre 3,7s pour un Model Y performance), de quoi craindre un poids vraiment élevé., les passagers sont plutôt chouchoutés, même s'il n'y a que 4 vraies places à bord, un peu chiche non ?et l'on a plaisir de voir qu'il y a bien un frunk de 64 l à l'avant, idéal pour les cables et même quelques sacs...Les écrans grossissent enfin,. Le passager pourra profiter (en option) de son propre écran de 10,9". Pas d'écran à l'arrière, en revanche. On ne sait pas non plus si Audi va enfin proposer CarKey et de la connectivité digne de 2024... espérons qu'il reprenne le planificateur d'Apple Maps inauguré sur la Taycan Quant au conducteur, il pourra jongler entreet l'affichage tête haute en réalité augmentée. On a hâte de tester tout cela...Vous pourrez précommander la machine dans les prochaines semaines.Les premières livraisons devraient arriver