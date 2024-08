Un véhicule sur le devant de la scène

Make America Great Again

j’adresse mes sincères remerciements à Elon Musk. C’est de toute évidence le principal génie de notre temps, un spécialiste, un grand homme

Essai inédit du Tesla Cybertruck

Le candidat à la Maison Blanche -qui cherche à briguer un second mandat- a en effet reçu du streamer-influenceur américain Adin Ross,. Ce dernier a d'ailleurs customisé pour les besoins de la campagne avec la désormais ultra-célèbre photo de Donald Trump juste après l'attentat du 13 juillet 2024 à Meridian. On peut y voir aussi en gros, son fameux slogan(rappelons que ce dernier avait annoncé vouloir mettre fin aux voitures électriques il y a quelques jours dès son entrée en fonction s’il venait à être élu).En tout état de cause, la valeur marchande de ces cadeaux (plus de 100 000 dollars pour le VE et plus de 4000 dollars pour la montre) excède très largement les sommes autorisées. En effet, une limite des 3 300 dollars est appliquée pour les contributions individuelles lors d’une campagne électorale...Accessoirement, ce weekend,. Et celui-ci de faire l’éloge du milliardaire dans une vidéoL'homme qui soutient ouvertement Vladimir Poutine assurait que le véhicule lui avait été offert par le constructeur automobile -ce qu'Moins politisé,, en début d’année, en février exactement. Comme le rappeler Didier, ce véhicule hors normes est le fruit de l'imaginaire du délirant Elon Musk. Ce gros 4x4 électrique est surtout l'occasion pour la marque de dévoiler des technologies inédites, que l'on retrouvera bientôt sur le reste de la gamme., Didier avait pu tester l'engin pendant tout un week-end, le temps de vous produire un bel essai de ce 4x4 venu du futur !