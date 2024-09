Fiat 500 électrique : la production est arrêtée

Pourquoi une telle décision ?

« La mesure est rendue nécessaire par le manque actuel de commandes lié à la performance du marché de l'électricité en Europe, qui est profondément troublée pour tous les constructeurs, en particulier les constructeurs européens. » Stellantis

Une version hybride en approche

Ibrida

hybride

Pas la première déconvenue

centre d’innovation pour la mobilité durable

La demande pour ce modèle 100% électrique est tout simplement en chute libre. Ce n’est pas seulement une petite baisse passagère, mais un véritable ralentissement des ventes, et ça se ressent dans toute l’Europe.On pourrait pourtant croire que la Fiat 500e était un carton, mais ce n’est pas vraiment le cas. Depuis le début de l’année, les ventes ont plongé de 42%. Difficile de rivaliser avec des concurrents qui proposent des modèles plus abordables et offrant une meilleure autonomie . Avec un prix de départ à 30 400€ pour une autonomie limitée,. Ajoutez à cela la fin de certaines subventions en Allemagne, un des marchés clés pour ce type de véhicule, et la couperet tombe : moins de ventes, plus de problèmes.Stellantis n’abandonne pas pour autant. Ils ont déjà un plan dans les tiroirs : une version hybride de la Fiat 500 , appeléeen italien, au cas où ça n'était pas explicite). Cette nouvelle déclinaison devrait arriver en 2025 ou 2026, et pourrait permettre à Fiat de rester dans la course, tout en s’adaptant aux nouvelles attentes des consommateurs. Pour arriver à ses fins, l’entreprise n’a pas lésiné sur les moyens,, pour moderniser ses infrastructures et préparer les nouvelles productions à venir.En attendant, cette pause dans la production n’est pas la première pour l’usine turinoise.. Stellantis continue malgré tout de croire au potentiel de cette usine, avec ses plans pour la transformer en véritableLa question reste ouverte : est-ce que? On va garder un oeil sur les chiffres de ventes.