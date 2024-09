Lucid veut faire du mal au Model Y de Tesla

Prévu pour 2026

La Lucid Air

Un nouveau moteur

Lucid Motors : un acteur de poids désormais ?

Parce que pourquoi pas

Ce nouveau SUV sera le. Le constructeur mise sur l’efficacité en annonçant que ce modèle offrira une autonomie similaire à celle de ses concurrents, mais avec une batterie plus petite. La production devrait commencer fin 2026, avec pour objectif de concurrencer des véhicules comme le Tesla Model Y, tout en maintenant un positionnement plus premium.Côté design, l’image teaser révèle, avec un profil plus sportif. Le véhicule se distingue par un pare-brise droit, des roues larges et une ligne de toit plus dynamique. Toutefois, peu de détails techniques ont été dévoilés, notamment en ce qui concerne la motorisation ou les performances énergétiques exactes.Lucid a également présenté un nouveau groupe motopropulseur appelé Atlas. Ce moteur plus compact est conçu pour améliorer l’efficacité énergétique et optimiser l’espace intérieur.. Comme pour les autres modèles de la marque, ce SUV bénéficiera de mises à jour logicielles à distance, garantissant des améliorations continues après l’achat.En parallèle, Lucid a confirmé que le modèle Gravity sera équipé du connecteur Tesla NACS, permettant d’accéder au réseau de recharge Supercharger. Ce SUV, qui offrira jusqu’à 700 km d’autonomie et une puissance de 800 chevaux, vise à s’imposer sur le segment des véhicules électriques haut de gamme.Pour rappel, Lucid Motors est un constructeur américain spécialisé dans les véhicules électriques haut de gamme., l’entreprise s’est d’abord concentrée sur le développement de batteries avant de lancer son premier modèle, la berline Air,. Lucid cherche à se positionner comme un concurrent direct de Tesla, avec une gamme de véhicules alliant technologie avancée, efficacité énergétique et design moderne.Lucid essaye d’étendre son offre avec des modèles plus abordables. Ce nouveau SUV de milieu de gamme pourrait contribuer à. Il faudra attendre encore quelques années pour voir si la marque parvient à rivaliser avec des leaders comme Tesla