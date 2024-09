Un Tesla Cybertruck pour la Police

Toutes options bien sûr !

Ce modèle haut de gamme, appelé, a coûté 99 990 dollars, avec un supplément de 20 000 dollars pour la version premium, permettant une livraison plus rapide et des accessoires additionnels, commeEt le plus fou dans tout ça, c’est que ce Cybertruck ne sera pas vraiment utilisé pour patrouiller en ville. Non,, un programme de sensibilisation aux dangers de la drogue destiné aux jeunes. Selon le sergent Karie Davies, l’objectif est de susciter l’intérêt et la curiosité des habitants d’Irvine, en particulier des enfants, lors de ces événements.Certains contribuables se sont plaints du coût élevé de l’achat (si peu…), arguant que d’autres véhicules, comme le Ford Explorer ou le Rivian R1T, auraient pu remplir les mêmes fonctions pour un prix bien inférieur. Les critiques sont d’autant plus virulentes que Rivian, une entreprise concurrente de Tesla, dispose d’installations à Irvine même, un comble.Pour rappel, le Tesla Cybertruck est un pick-up entièrement électrique, caractérisé par son design futuriste et angulaire. Il est équipé d’une carrosserie en acier inoxydable ultra-résistant, d’une autonomie pouvant dépasser 800km, d’une capacité de remorquage avancée, et il intègre des technologies avancées comme la conduite autonome.Pour renforcer cet aspectdu véhicule, la police a collaboré avec, une entreprise spécialisée dans les modifications de véhicules Tesla, pour installer des équipements de police, à savoir. Malgré ces ajustements coûteux, le véhicule reste donc essentiellement un objet de communication et pas vraiment un outil d’intervention sur le terrain.Visiblement la police d’Irvine ne prévoie pas l’achat d’un autre Cybertruck pour le moment. D’autres forces de police dans le monde, comme celles de Dubaï ou d’Anaheim, ont également opté pour des véhicules électriques haut de gamme dans leurs flottes. Je ne sais pas vous, mais moi,, je dis ça je dis rien.