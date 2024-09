Elon Musk accusé de désactiver à distance un Cybertruck équipé d’une mitrailleuse

neutralisé

Tout a commencé en août 2024, lorsque Kadyrov a publié une vidéo sur Telegram le montrant au volant d’un Cybertruck, on vous en avait parlé ici . Selon lui,. Le modèle présenté était modifié, équipé d’une mitrailleuse sur le toit, et destiné à être utilisé sur le front ukrainien. Kadyrov s’était réjoui des performances du véhicule, vantant sa maniabilité et sa protection pour l’équipage. Dans la foulée, Elon Musk a réagi sur X, qualifiant ces allégations deet ajoutant qu’il n’avait jamais envoyé un tel véhicule au dirigeant tchétchène.La situation a pris une tournure encore plus étonnante lorsque Kadyrov a affirmé que Musk avaitle Cybertruck,. Selon le dirigeant tchétchène, cette désactivation aurait obligé son équipe à remorquer le véhicule hors du champ de bataille., a déclaré Kadyrov, reprochant à Musk d’avoir agi de manière “inappropriée” après avoir, selon lui, offert ce cadeau coûteux. Musk, quant à lui, a maintenu sa position en démentant fermement les affirmations de Kadyrov.Cette affaire soulève plusieurs questions sur l’utilisation des véhicules électriques dans des environnements de guerre.. Des experts ont également pointé l’impossibilité d’exporter légalement un Cybertruck vers la Tchétchénie en raison des sanctions américaines, suggérant que le véhicule a forcément été acquis par des canaux non officiels.Au-delà des accusations et des démentis, cet incident met en lumière les défis géopolitiques et commerciaux auxquels les entreprises technologiques sont confrontées., tout en soulevant des questions éthiques. Pour Musk, qui a déjà participé indirectement au conflit en Ukraine via ses satellites Starlink , cette histoire, pour le moment invérifiable, pourrait avoir des répercussions sur la perception de la neutralité de Tesla dans les conflits internationaux.