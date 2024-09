Localiser : il retrouve son matériel volé mais la police ne fait rien

Localiser fonctionne bien mais...

Une intervention beaucoup trop tardive

Localiser

Richard Pohle, qui travaille à Londres pour The Times depuis plus de 25 ans, couvrait l'avant-première du film Lee, avec Kate Winslet, à Leicester Square,. Un coup dur !Heureusement, Pohle a immédiatement, également dans le sac. Il a pu localiser ses objets volés, qui avaient traversé la Tamise pour arriver à une adresse bien précise dans le sud de Londres. Ouf, l'ordinateur allait peut-être être sauvé !Bien qu’il ait envisagé d’aller récupérer ses affaires lui-même (chose que l’on déconseille fortement), il a choisi de. Et c'est bien l'attitude la plus prudente à adopter.C’est là que les choses se compliquent. En présentant la photo du suspect et la localisation en direct de son ordinateur à l'agent de police,. À la place, on lui a remis un simple formulaire de déclaration de vol. De la paperasse donc, et aucune intervention immédiate.Le plus surprenant est que, qui avait photographié la foule juste avant le vol. Le voleur apparaissait subtilement en arrière-plan, les yeux fixés sur le sac, quelques secondes avant de l'embarquer.Alerté, un autre journaliste a contacté la police métropolitaine, ce qui a débloqué la situation. Un inspecteur en chef a appelé Pohle et ordonné de vérifier les caméras de surveillance de Leicester Square,. La police a délivré un mandat d’arrêt et s’est rendue à l’adresse identifiée via Find My, mais sans succès : personne n’était sur place. Trop tard bien sûr ! La loose.Dans une déclaration au Times, la police a reconnu l’utilité de la technologie de localisation, tout en soulignant ses limites :Comme quoi,, retrouver du matériel volé n’est pas garanti !Tiens d'ailleurs question, combien avez-vous d' AirTags en activité dans votre application? Participez au sondage ci-dessous !