Lotus Theory 1 : mettez m’en deux merci !

En 2028 tout Lotus sera électrique

Dans les détails, Le Theory 1 repose sur une plateforme électrique à transmission intégrale et affiche une puissance impressionnante de 986 chevaux., avec une vitesse de pointe de 320 km/h . Cependant, son autonomie reste modeste avec environ 400 km par charge, principalement en raison de sa batterie de 70 kWh.Le design de la Theory 1 met l’accent sur la réduction du poids. Lotus a utilisé des matériaux légers et recyclés comme la fibre de carbone et le polycarbonate., un exploit pour une voiture de cette envergure. Sa carrosserie et ses portes, qui s’ouvrent en ciseaux, ont été pensées pour allier esthétique et fonctionnalité, permettant un accès optimisé même dans des espaces restreints.À l’intérieur, l’innovation ne manque pas. Le cockpit, inspiré par la McLaren F1, dispose de trois sièges avec le conducteur en position centrale. Lotus a intégré un système de communication sensorielle appelé. Détail amusant,, et des boutons tactiles apparaissent et disparaissent au besoin, histoire d’ajouter une dimension futuriste à l’expérience de conduite.Le Theory 1 n’est pas destiné à la production en série pour l’instant, mais certains de ses éléments de design, notamment les DRL laser et les matériaux durables, pourraient se retrouver sur les futurs modèles de Lotus. L’objectif de la marque est clair :Lotus vise une transition complète vers l’électrique d’ici 2028, et la Theory 1 symbolise cette évolution, en essayant d’allier performance, innovation et respect des valeurs traditionnelles de la marque. On peut voir dans ce projet un message interessant, qui ressemble presque à un avertissement :, qui pourrait déplaire aux puristes.Et vous l'avez compris, comme c'est un concept car, on ne peut vous donner ni une date de sortie, ni un prix. Dommage